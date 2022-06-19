Челябинскую батарею поставят на беспилотные локомотивы

Челябинские разработчики создали основной компонент нового локомотива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске разработали тяговые аккумуляторные батареи, которыми снабдят локомотивы, способные в перспективе управляться дистанционно. По данным URA.RU, опытные образцы новой техники уже прошли заводские испытания.

«Гибридный контактно-аккумуляторный локомотив ЭМКА-2 разрабатывает „Трансмашхолдинг“. Машина может управляться удаленно, обеспечивая передвижение состава на неэлектрифицированных участках дороги», — рассказал на конференции в Челябинске представитель челябинской компании ГК «Приводная техника» Никита Наумович.

Создается линейка локомотивов с компоновками — двухдизельной, дизельной с накопителем энергии либо только с накопителем. Новое оборудование снизит выбросы загрязняющих веществ до нуля. Заряжаться техника сможет от железнодорожной контактной сети. С грузом в две тысячи тонн локомотив будет двигаться на расстояние в 14 км, на холостом ходу — до 100 км.

Оболочка накопителя позволит работать при температурах до 40 градусов мороза. Специальные нагреватели обеспечат вывод батареи из суточного холодного отстоя, когда на улице до 50 градусов холода.

Модуль оснастили блоком удаленного мониторинга. Блок даст возможность удаленно контролировать работу накопителя, предсказывая ближайшее состояние работы батареи, чтобы избежать технических накладок. Локомотив прошел первые испытания. При требуемой энергоемкости батареи в 200 киловатт-часов, она показала 244.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022—2031 годы Десятилетием науки и технологий. За это время должно быть оказано всемерное содействие компаниям, чтобы привлечь к разработкам широкий круг исследователей. Опора на инновации позволит российским регионам более уверенно развиваться.

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