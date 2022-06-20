20 июня 2022

В челябинской деревне изъяли около сотни кустов конопли

© Служба новостей «URA.RU»
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Конопля у здания ФСБ. Тюмень, конопля
Житель Екатеринбурга купил дом в деревне для незаконного промысла Фото:

Полицейские изъяли около сотни кустов конопли у 29-летнего екатеринбуржца. Он купил деревенский дом в Нязепетровском районе для выращивания наркосодержащих растений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, вместе с каннабисом изъяты предметы для употребления наркотических веществ.

«В ходе оперативных мероприятий выявлен житель Екатеринбурга, который в одной из деревень Нязепетровского района приобрел частный дом и занимался выращиванием наркосодержащих растений. Оперативники изъяли около 100 кустов каннабиса, почти 9 граммов марихуаны и предметы для употребления наркотических веществ», — рассказали в полицейском Главке.

Подозреваемый рассказал полицейским, что марихуана предназначалась для личного потребления. В то же время молодой человек заказывал и покупал через интернет «элитные сорта». Злоумышленнику вменяется незаконный оборот наркотиков и культивирование наркосодержащих растений.

В отношении свердловчанина возбудили два уголовных дела. Первое по части 1 статьи 231 УК РФ, второе по части 2 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому по каждой статье — лишение свободы на срок до 2-х и 10-и лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Житель Екатеринбурга выращивал коноплю в теплице

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Полицейские изъяли около сотни кустов конопли у 29-летнего екатеринбуржца. Он купил деревенский дом в Нязепетровском районе для выращивания наркосодержащих растений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, вместе с каннабисом изъяты предметы для употребления наркотических веществ. «В ходе оперативных мероприятий выявлен житель Екатеринбурга, который в одной из деревень Нязепетровского района приобрел частный дом и занимался выращиванием наркосодержащих растений. Оперативники изъяли около 100 кустов каннабиса, почти 9 граммов марихуаны и предметы для употребления наркотических веществ», — рассказали в полицейском Главке. Подозреваемый рассказал полицейским, что марихуана предназначалась для личного потребления. В то же время молодой человек заказывал и покупал через интернет «элитные сорта». Злоумышленнику вменяется незаконный оборот наркотиков и культивирование наркосодержащих растений. В отношении свердловчанина возбудили два уголовных дела. Первое по части 1 статьи 231 УК РФ, второе по части 2 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому по каждой статье — лишение свободы на срок до 2-х и 10-и лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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