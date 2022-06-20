СМИ: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в поставках оружия. «Устали от Украины»

21 июня 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

Макрон и Шольц отказали Зеленскому во время визита в Киев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали президенту Украине Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. Об этом написал обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times. «И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», — написал МакМанус. Он подчеркнул, что на Западе появились признаки «усталости от Украины» из-за экономических последствий санкций в отношении РФ для их инициаторов. Ранее немецкое издание RND уже писало о том, что западные страны начали уставать от Украины. Отмечалось, что в странах снижается интерес к этой теме, «жалость Запада к Украине ослабевает». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали президенту Украине Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. Об этом написал обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times. «И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», — написал МакМанус. Он подчеркнул, что на Западе появились признаки «усталости от Украины» из-за экономических последствий санкций в отношении РФ для их инициаторов. Ранее немецкое издание RND уже писало о том, что западные страны начали уставать от Украины. Отмечалось, что в странах снижается интерес к этой теме, «жалость Запада к Украине ослабевает». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.