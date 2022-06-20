Лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали президенту Украине Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. Об этом написал обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.
«И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», — написал МакМанус. Он подчеркнул, что на Западе появились признаки «усталости от Украины» из-за экономических последствий санкций в отношении РФ для их инициаторов.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.
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Лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали президенту Украине Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. Об этом написал обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times. «И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», — написал МакМанус. Он подчеркнул, что на Западе появились признаки «усталости от Украины» из-за экономических последствий санкций в отношении РФ для их инициаторов. Ранее немецкое издание RND уже писало о том, что западные страны начали уставать от Украины. Отмечалось, что в странах снижается интерес к этой теме, «жалость Запада к Украине ослабевает». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.