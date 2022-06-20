Сайт правительства ХМАО подвергся хакерской атаке

Сайт правительства ХМАО атаковали хакеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальный сайт органов государственной власти ХМАО подвергся хакерской атаке. Об этом URA.RU сообщил директор департамента информационного развития Югры Павел Ципорин.

«С самого утра сайт подвергся массовой Ddos-атаке. Нам потребуется какое-то время для ее устранения. За последнее время число атак растет. Я докладывал на IT-форуме, что по сравнению с прошлым годом, их число увеличилось примерно в 2,5 раза. Особенно заметно это стало с марта», — рассказал Ципорин. На момент публикации материала сайт правительства ХМАО уже вновь начал открываться в нормальном режиме.

Ранее URA.RU писало, что на сайты различных властных структур в ХМАО регулярно стали совершаться хакерские атаки. Так, проблемы в работе были зафиксированы на сайтах судов, международных аэропортов, а также интернет-ресурсе властей из ХМАО.