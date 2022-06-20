20 июня 2022
19 июня 2022
18 июня 2022

Сайт правительства ХМАО подвергся хакерской атаке

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Сайт правительства ХМАО атаковали хакеры Фото:

Официальный сайт органов государственной власти ХМАО подвергся хакерской атаке. Об этом URA.RU сообщил директор департамента информационного развития Югры Павел Ципорин.

«С самого утра сайт подвергся массовой Ddos-атаке. Нам потребуется какое-то время для ее устранения. За последнее время число атак растет. Я докладывал на IT-форуме, что по сравнению с прошлым годом, их число увеличилось примерно в 2,5 раза. Особенно заметно это стало с марта», — рассказал Ципорин. На момент публикации материала сайт правительства ХМАО уже вновь начал открываться в нормальном режиме.

Ранее URA.RU писало, что на сайты различных властных структур в ХМАО регулярно стали совершаться хакерские атаки. Так, проблемы в работе были зафиксированы на сайтах судов, международных аэропортов, а также интернет-ресурсе властей из ХМАО.

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Официальный сайт органов государственной власти ХМАО подвергся хакерской атаке. Об этом URA.RU сообщил директор департамента информационного развития Югры Павел Ципорин. «С самого утра сайт подвергся массовой Ddos-атаке. Нам потребуется какое-то время для ее устранения. За последнее время число атак растет. Я докладывал на IT-форуме, что по сравнению с прошлым годом, их число увеличилось примерно в 2,5 раза. Особенно заметно это стало с марта», — рассказал Ципорин. На момент публикации материала сайт правительства ХМАО уже вновь начал открываться в нормальном режиме. Ранее URA.RU писало, что на сайты различных властных структур в ХМАО регулярно стали совершаться хакерские атаки. Так, проблемы в работе были зафиксированы на сайтах судов, международных аэропортов, а также интернет-ресурсе властей из ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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