Сайт правительства ХМАО подвергся хакерской атаке

Официальный сайт органов государственной власти ХМАО подвергся хакерской атаке. Об этом URA.RU сообщил директор департамента информационного развития Югры Павел Ципорин.
«С самого утра сайт подвергся массовой Ddos-атаке. Нам потребуется какое-то время для ее устранения. За последнее время число атак растет. Я докладывал на IT-форуме, что по сравнению с прошлым годом, их число увеличилось примерно в 2,5 раза. Особенно заметно это стало с марта», — рассказал Ципорин. На момент публикации материала сайт правительства ХМАО уже вновь начал открываться в нормальном режиме.
Ранее URA.RU писало, что на сайты различных властных структур в ХМАО регулярно стали совершаться хакерские атаки. Так, проблемы в работе были зафиксированы на сайтах судов, международных аэропортов, а также интернет-ресурсе властей из ХМАО.
Официальный сайт органов государственной власти ХМАО подвергся хакерской атаке. Об этом URA.RU сообщил директор департамента информационного развития Югры Павел Ципорин. «С самого утра сайт подвергся массовой Ddos-атаке. Нам потребуется какое-то время для ее устранения. За последнее время число атак растет. Я докладывал на IT-форуме, что по сравнению с прошлым годом, их число увеличилось примерно в 2,5 раза. Особенно заметно это стало с марта», — рассказал Ципорин. На момент публикации материала сайт правительства ХМАО уже вновь начал открываться в нормальном режиме. Ранее URA.RU писало, что на сайты различных властных структур в ХМАО регулярно стали совершаться хакерские атаки. Так, проблемы в работе были зафиксированы на сайтах судов, международных аэропортов, а также интернет-ресурсе властей из ХМАО.