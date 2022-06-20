Топовый пермский застройщик получил убытки в сотни миллионов

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Кортрос-Пермь» по итогам прошлого года получило чистый убыток в 356 миллионов рублей. Финансовая отчетность предприятия опубликована на сервисе СБИС.
«Выручка общества по итогам 2021 года составила 274,6 млн рублей, чистый убыток — 356, 2 млн рублей», — сообщается в отчете. В 2020 году предприятие получило выручку в 1,1 млрд рублей и чистую прибыль в 582,2 млн рублей.
АО СЗ «Кортрос-Пермь» является филиалом федеральной компании «Кортрос» и занимает второе место в ТОП-10 надежных застройщиков Пермского края по данным портала «Деловой квартал». Среди известных строительных объектов — жилой комплекс «Гулливер», возведенный в Перми на территории бывшей психиатрической больницы, а также ЖК «Астра» в Тополевом переулке,5. Сейчас компания застраивает жилой квартал около ДКЖ, в районе улицы Герцена.
Ранее URA.RU сообщало, что один из крупнейших пермских застройщиков, компания «Талан», начала отказываться от реализации своих проектов. Причиной послужила экономическая ситуация в стране и спад покупательского спроса на рынке недвижимости.
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Акционерное общество «Специализированный застройщик «Кортрос-Пермь» по итогам прошлого года получило чистый убыток в 356 миллионов рублей. Финансовая отчетность предприятия опубликована на сервисе СБИС. «Выручка общества по итогам 2021 года составила 274,6 млн рублей, чистый убыток — 356, 2 млн рублей», — сообщается в отчете. В 2020 году предприятие получило выручку в 1,1 млрд рублей и чистую прибыль в 582,2 млн рублей. АО СЗ «Кортрос-Пермь» является филиалом федеральной компании «Кортрос» и занимает второе место в ТОП-10 надежных застройщиков Пермского края по данным портала «Деловой квартал». Среди известных строительных объектов — жилой комплекс «Гулливер», возведенный в Перми на территории бывшей психиатрической больницы, а также ЖК «Астра» в Тополевом переулке,5. Сейчас компания застраивает жилой квартал около ДКЖ, в районе улицы Герцена. Ранее URA.RU сообщало, что один из крупнейших пермских застройщиков, компания «Талан», начала отказываться от реализации своих проектов. Причиной послужила экономическая ситуация в стране и спад покупательского спроса на рынке недвижимости.