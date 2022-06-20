20 июня 2022

В Челябинской области появились первые «двухсотбалльники» по ЕГЭ

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Первый день ЕГЭ. Челябинск, литература, егэ, экзамен, тест, волнение, школа45
«Двухсотбалльниками» стали учащиеся из Челябинского и Троицкого городских округов Фото:

В Челябинской области по результатам ЕГЭ по истории и физике выявили двух первых 200-балльников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования региона, это выпускники из Челябинского и Троицкого городских округов.

«Мы получили результаты ЕГЭ по истории и физике. После утверждения результатов по этим предметам, выявлены два первых 200-балльника», — передает слова первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой пресс-служба министерства.

В минобре добавили, что в этом году высший балл по физике получили четыре участника ЕГЭ. По истории 100 баллов набрали восемь выпускников области.

Ранее стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. В Челябинской области 25 выпускников сдали экзамен на 100 баллов.

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В Челябинской области по результатам ЕГЭ по истории и физике выявили двух первых 200-балльников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования региона, это выпускники из Челябинского и Троицкого городских округов. «Мы получили результаты ЕГЭ по истории и физике. После утверждения результатов по этим предметам, выявлены два первых 200-балльника», — передает слова первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой пресс-служба министерства. В минобре добавили, что в этом году высший балл по физике получили четыре участника ЕГЭ. По истории 100 баллов набрали восемь выпускников области. Ранее стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. В Челябинской области 25 выпускников сдали экзамен на 100 баллов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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