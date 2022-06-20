В Челябинской области появились первые «двухсотбалльники» по ЕГЭ

«Двухсотбалльниками» стали учащиеся из Челябинского и Троицкого городских округов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области по результатам ЕГЭ по истории и физике выявили двух первых 200-балльников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования региона, это выпускники из Челябинского и Троицкого городских округов.

«Мы получили результаты ЕГЭ по истории и физике. После утверждения результатов по этим предметам, выявлены два первых 200-балльника», — передает слова первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой пресс-служба министерства.

В минобре добавили, что в этом году высший балл по физике получили четыре участника ЕГЭ. По истории 100 баллов набрали восемь выпускников области.

Ранее стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. В Челябинской области 25 выпускников сдали экзамен на 100 баллов.