Горожане представили, что это портал, а не ямы (архивное фото) Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Жители Нового Уренгоя пожаловались на провалившийся асфальт в разных частях города. Горожане начали массово публиковать фото образовавшихся дыр на дорогах в соцсети «ВКонтакте», предполагая, что это «портал», который образовался из-за наступления лета.

«Новоуренгойский портал. Ваши варианты, куда он ведет?», — написал анонимно автор в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой». «Это метро с северной части на южную. Выход тут», — добавил Илья Ткачев, приложив соответствующее фото. «Наступило лето. Начал таять асфальт», — добавил Владислав Дарь. «Это портал в Нарнию», — предположил Кирилл Ляускин.

Как сообщили агентству в администрации города, провалившейся асфальт — заделали. «Асфальт в микрорайоне Восточный отремонтирован», — уточнили там.

Дыра в асфальте Соцсети

Дыра в асфальте Соцсети