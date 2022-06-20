20 июня 2022

В Новом Уренгое в асфальте образовался «портал». Фото

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Яма в асфальте. Челябинск, яма на асфальте
Горожане представили, что это портал, а не ямы (архивное фото) Фото:

Жители Нового Уренгоя пожаловались на провалившийся асфальт в разных частях города. Горожане начали массово публиковать фото образовавшихся дыр на дорогах в соцсети «ВКонтакте», предполагая, что это «портал», который образовался из-за наступления лета.

«Новоуренгойский портал. Ваши варианты, куда он ведет?», — написал анонимно автор в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой». «Это метро с северной части на южную. Выход тут», — добавил Илья Ткачев, приложив соответствующее фото. «Наступило лето. Начал таять асфальт», — добавил Владислав Дарь. «Это портал в Нарнию», — предположил Кирилл Ляускин.

Как сообщили агентству в администрации города, провалившейся асфальт — заделали. «Асфальт в микрорайоне Восточный отремонтирован», — уточнили там.

Дыра в асфальте
Дыра в асфальте

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Жители Нового Уренгоя пожаловались на провалившийся асфальт в разных частях города. Горожане начали массово публиковать фото образовавшихся дыр на дорогах в соцсети «ВКонтакте», предполагая, что это «портал», который образовался из-за наступления лета. «Новоуренгойский портал. Ваши варианты, куда он ведет?», — написал анонимно автор в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой». «Это метро с северной части на южную. Выход тут», — добавил Илья Ткачев, приложив соответствующее фото. «Наступило лето. Начал таять асфальт», — добавил Владислав Дарь. «Это портал в Нарнию», — предположил Кирилл Ляускин. Как сообщили агентству в администрации города, провалившейся асфальт — заделали. «Асфальт в микрорайоне Восточный отремонтирован», — уточнили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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