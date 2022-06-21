Илья Кива потребовал от Британии прекратить спонсировать режим Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинские антифашисты провели акцию протеста у посольства Великобритании в России. Об этом сообщил руководитель антифашистского движения, экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

«Мы, украинцы, требуем от правительства Великобритании прекратить финансирование террористического режима [президента Украины Владимира] Зеленского, устроившего массовые казни — геноцид украинского народа», — заявил Кива в своем telegram-канале. Также Кива обвинил власти Украины в «пытках казни» активистов общественного движения. По его словам, на Украине пропали без вести около 200 членов антифашистского движения, передает «Ридус».

Ране премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал и дальше усиливать антироссийские санкции и укреплять помощь Украине, сообщает RT. Страны Запада поддерживают Украину финансово и отправляют ей вооружение из-за спецоперации РФ, начатой в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, на Украине нужно провести денацификацию и демилитаризацию.