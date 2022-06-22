Отныне частную парковку занимают грузовики со стройметалами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа мужчин спортивного телосложения вмешалась в конфликт, который связан со строительством дороги по улице Рощинская до Химмаша в Екатеринбурге. По мнению жителей района, группировка связана с бывшим вором в законе Трофой (Андреем Трофимовым). Один из участников спора на правах анонимности рассказал URA.RU об инциденте.

Спор о строительстве дороги, которая соединит Уктус и Химмаш, ведется давно. Группа местных жителей протестует против трассы, из-за которой будет вырублен лес. 21 июня активисты неумышленно перегородили своими автомобилями дорогу, по которой должны были проехать грузовики со стройматериалами.

«Приехали 10 грузовиков, из некоторых вышли мужчины, внешне крепкого телосложения и напоминающие бандитов. Ребята были от бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Оттащили машины, запаркованные у дома, чтобы проехали грузовики. Затем сломали забор частной парковки и заняли ее, заблокировав стоящим там автомобилям выезд», — рассказал он. В качестве доказательства екатеринбуржец предоставил фотографии.

По словам жителей Уктуса, они борются не против идеи строительства дороги, а против самого проекта. Они считают, что от новой дороги пострадают жители Уктуса и Химмаша.

«Вырубка леса, станет больше пробок, невозможность выезда из района, точечная застройка, нехватка парковок, что в свою очередь влечет печальные последствия — машины скорой помощи и пожарные не смогут добраться к нам. Как сейчас это происходит в Светлом», — объясняют горожане.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга, а также к пресс-службе подрядчика. На момент публикации ответа от них не поступило.

Ранее URA.RU писало, что подрядчику «Промстройдекор» предстоит построить дорогу в два этапа: на первом работы будут вестись на улице Рощинской от Молодогвардейцев до Алтайской. На втором этапе начнутся работы на улице Рощинская от дома №74 до Алтайской, на них потратят 137,9 млн. Закончить строительство подрядчик должен до 1 сентября 2024 года.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

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