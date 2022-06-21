Команда телеканала ТНТ устроит в Екатеринбурге кастинг на шоу

21 июня 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

В город приедет съемочная команда ТНТ, чтобы найти участников для нового телешоу Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Екатеринбург приедет съемочная команда ТНТ, чтобы найти участников для нового телешоу. Развлекательная программа будет о любви. Съемки самого шоу будут проходить за границей. «Съемки продлятся несколько месяцев в экзотической стране. Канал ищет тех, кто разочаровался в любви и оставил попытки построить идеальные отношения», — пишет E1, ссылаясь на PR-службу телеканала. Детали проекта пока не раскрываются, но известно, что победителя ждет денежный приз. Ранее агентство писало, что свердловская модель Яна Сапета выиграла в финале девятого сезоне реалити-шоу «Холостяк». Главный герой шоу, бизнесмен Александр Гранков выбирал между Мариной Храпининой и Яной Сапетой. Холостяк сделал выбор в пользу модели из Екатеринбурга. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбург приедет съемочная команда ТНТ, чтобы найти участников для нового телешоу. Развлекательная программа будет о любви. Съемки самого шоу будут проходить за границей. «Съемки продлятся несколько месяцев в экзотической стране. Канал ищет тех, кто разочаровался в любви и оставил попытки построить идеальные отношения», — пишет E1, ссылаясь на PR-службу телеканала. Детали проекта пока не раскрываются, но известно, что победителя ждет денежный приз. Ранее агентство писало, что свердловская модель Яна Сапета выиграла в финале девятого сезоне реалити-шоу «Холостяк». Главный герой шоу, бизнесмен Александр Гранков выбирал между Мариной Храпининой и Яной Сапетой. Холостяк сделал выбор в пользу модели из Екатеринбурга.