Команда телеканала ТНТ устроит в Екатеринбурге кастинг на шоу

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Всероссийский кастинг «Игры Престолов». Москва
В город приедет съемочная команда ТНТ, чтобы найти участников для нового телешоу Фото:

В Екатеринбург приедет съемочная команда ТНТ, чтобы найти участников для нового телешоу. Развлекательная программа будет о любви. Съемки самого шоу будут проходить за границей.

«Съемки продлятся несколько месяцев в экзотической стране. Канал ищет тех, кто разочаровался в любви и оставил попытки построить идеальные отношения», — пишет E1, ссылаясь на PR-службу телеканала.

Детали проекта пока не раскрываются, но известно, что победителя ждет денежный приз. Ранее агентство писало, что свердловская модель Яна Сапета выиграла в финале девятого сезоне реалити-шоу «Холостяк». Главный герой шоу, бизнесмен Александр Гранков выбирал между Мариной Храпининой и Яной Сапетой. Холостяк сделал выбор в пользу модели из Екатеринбурга.

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В Екатеринбург приедет съемочная команда ТНТ, чтобы найти участников для нового телешоу. Развлекательная программа будет о любви. Съемки самого шоу будут проходить за границей. «Съемки продлятся несколько месяцев в экзотической стране. Канал ищет тех, кто разочаровался в любви и оставил попытки построить идеальные отношения», — пишет E1, ссылаясь на PR-службу телеканала. Детали проекта пока не раскрываются, но известно, что победителя ждет денежный приз. Ранее агентство писало, что свердловская модель Яна Сапета выиграла в финале девятого сезоне реалити-шоу «Холостяк». Главный герой шоу, бизнесмен Александр Гранков выбирал между Мариной Храпининой и Яной Сапетой. Холостяк сделал выбор в пользу модели из Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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