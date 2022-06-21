Курганский экс-чиновник получил служебную квартиру и продал ее

В Щучанском районе экс-чиновник оформил в собственность, а потом продал служебную квартиру (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший сотрудник администрации Щучанского района Курганской области получил квартиру, которая находилась в муниципальной собственности. Позже экс-чиновник приватизировал жилье и продал его. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей. По словам инсайдеров, речь идет о бывшем специалисте сектора по физической культуре и спорту. Он же является родственником ушедшего в отставку первого замглавы района. В администрации района уточнили, что сейчас жилье не является служебным.

«В муниципальной собственности была квартира, которую сначала передали по договору социального найма. После недвижимость была оформлена в собственность и продана. Изначально родственник бывшего замглавы районы получил ее как сотрудник администрации. После увольнения должен был освободить квартиру, но не сделал этого», — сообщили инсайдеры.

В договоре на передачу недвижимости (документы есть в распоряжении редакции URA.RU) указано, что бывший сотрудник администрации приватизировал квартиру в 2020 году. В 2022 году он ее продал другому человеку.

В администрации Щучанского района в ответ на редакционный запрос URA.RU сообщили, что сейчас квартира не является муниципальной собственностью. «Ранее квартира являлась служебным помещением специализированного жилого фонда Щучанского района. Она использовалась как служебное жилье для сотрудников. В 2020 году была исключена из состава служебных помещений, переведена в муниципальный найм», — говорится в ответе. Это позволило приватизировать жилье.

Согласно данным из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сейчас квартирой владеет местная жительница. Информацию о предыдущем собственнике в администрации района не стали раскрывать.

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