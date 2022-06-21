21 июня 2022

В центре Челябинска вылавливают огромных рыб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Места под объекты ШОС и БРИКС. Челябинск, рыбаки на набережной реки миасс, челябинск
Рыбалка в центре Челябинска — далеко не редкость (фото из архива) Фото:

Житель Челябинска похвастался огромной щукой, выловленной в реке Миасс на набережной в центре города. Фото улова он разместил в соцсетях.

«Река Миасс. Ловятся даже такие экземпляры надо искать. И даже такие в центре!», — говорится в сообщении группы «Рыбалка в Челябинской области, Озера» во ВКонтакте.

Удачливым рыбаком в этот раз стал 39-летний челябинец Андрей Бухаров. В комментариях местные жители отмечают, что даже пробовали рыбу, выловленную в центре Челябинска, однако у нее имеется неприятный запах и вкус тины.

Ранее стало известно, что в Челябинске осудили рыбака, который в период нереста выловил 16 лещей. Ущерб природе составил 16 тысяч рублей.

Челябинский рыбак хвастается щукой, выловленной в центре города
А это — приличный такой окунь на фоне челябинского моста

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Житель Челябинска похвастался огромной щукой, выловленной в реке Миасс на набережной в центре города. Фото улова он разместил в соцсетях. «Река Миасс. Ловятся даже такие экземпляры надо искать. И даже такие в центре!», — говорится в сообщении группы «Рыбалка в Челябинской области, Озера» во ВКонтакте. Удачливым рыбаком в этот раз стал 39-летний челябинец Андрей Бухаров. В комментариях местные жители отмечают, что даже пробовали рыбу, выловленную в центре Челябинска, однако у нее имеется неприятный запах и вкус тины. Ранее стало известно, что в Челябинске осудили рыбака, который в период нереста выловил 16 лещей. Ущерб природе составил 16 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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