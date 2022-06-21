В России создадут компьютерную игру с участием Росгвардии

22 июня 2022 в 03:56 Размер текста - 17 +

В ГД предложили создать видеоигру про Росгвардию для повышения имиджа ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Росгвардия рассматривает идею улучшения своего имиджа с помощью компьютерных игр. Соответствующую идею ведомству подал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Речь может идти о выпуске проекта с нуля или интеграции брендирования службы в существующие игры. «Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение», — приводит «Коммерсант» фрагмент письма Хинштейна директору Росгвардии Виктору Золотову. В Госдуме предложили два способа популяризации ведомства: через создание новой компьютерной тактическо-командной игры о нем или через интеграцию его брендирования «с созданием уникальных персонажей» в существующую компьютерную игру — например, онлайн-шутер «Калибр» (разработчик — кипрская 1 °C-777 Limited). Ранее российский разработчик видеоигр ООО «Сайбериа Лимитед» заявлял о планах разработать компьютерную игру про смутное время. Компания получила грант от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) на 260 миллионов рублей. Также сообщалось, что в 2022 году Институт развития интернета (ИРИ) инвестирует не менее одного миллиарда рублей в развитие индустрии по созданию компьютерных игр в России. Гендиректор организации уверен, что спрос на отечественные видеоигры будет большим. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Росгвардия рассматривает идею улучшения своего имиджа с помощью компьютерных игр. Соответствующую идею ведомству подал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Речь может идти о выпуске проекта с нуля или интеграции брендирования службы в существующие игры. «Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение», — приводит «Коммерсант» фрагмент письма Хинштейна директору Росгвардии Виктору Золотову. В Госдуме предложили два способа популяризации ведомства: через создание новой компьютерной тактическо-командной игры о нем или через интеграцию его брендирования «с созданием уникальных персонажей» в существующую компьютерную игру — например, онлайн-шутер «Калибр» (разработчик — кипрская 1 °C-777 Limited). Ранее российский разработчик видеоигр ООО «Сайбериа Лимитед» заявлял о планах разработать компьютерную игру про смутное время. Компания получила грант от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) на 260 миллионов рублей. Также сообщалось, что в 2022 году Институт развития интернета (ИРИ) инвестирует не менее одного миллиарда рублей в развитие индустрии по созданию компьютерных игр в России. Гендиректор организации уверен, что спрос на отечественные видеоигры будет большим.