В Курганской областью ждут ветер и осадки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область возвращается теплая погода. До того, как смениться жарой, в среду, 22 июня, она может огорчить жителей региона порывистым ветром и осадками. Прогноз погоды опубликован на сайте Курганского гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура днем от +20 до +25°С», — содержит информацию предположение синоптиков. Местами по области возможны грозы.

Ожидается, что западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Кое-где в районах вероятны порывы до 18 метров. Ближе к концу недели столбики термометров поднимутся к 30-градусной отметке.