21 июня 2022
20 июня 2022

Курганцев ожидает ветреная погода с грозами и дождями. Скриншот

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассада. Курган , непогода, плохая погода, улица коли мяготина, тучи, дождь
В Курганской областью ждут ветер и осадки Фото:

В Курганскую область возвращается теплая погода. До того, как смениться жарой, в среду, 22 июня, она может огорчить жителей региона порывистым ветром и осадками. Прогноз погоды опубликован на сайте Курганского гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура днем от +20 до +25°С», — содержит информацию предположение синоптиков. Местами по области возможны грозы.

Ожидается, что западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Кое-где в районах вероятны порывы до 18 метров. Ближе к концу недели столбики термометров поднимутся к 30-градусной отметке.

В среду, 22 июня, в Курганской области пройдут грозы с дождями и будет ветрено.

В Курганскую область возвращается теплая погода. До того, как смениться жарой, в среду, 22 июня, она может огорчить жителей региона порывистым ветром и осадками. Прогноз погоды опубликован на сайте Курганского гидрометцентра. «Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура днем от +20 до +25°С», — содержит информацию предположение синоптиков. Местами по области возможны грозы. Ожидается, что западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Кое-где в районах вероятны порывы до 18 метров. Ближе к концу недели столбики термометров поднимутся к 30-градусной отметке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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