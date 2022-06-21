21 июня 2022

Инспектор военной полиции из Курганской области погиб на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, похороны, поминки, прощание, искуственные цветы
В Куртамышском округе простятся с погибшим на Украине Александром Зиновьевым Фото:

Траурный митинг памяти погибшего во время спецоперации на Украине младшего сержанта Александра Зиновьева состоится 22 июня в селе Березово Куртамышского округа Курганской области. Он служил в должности старшего инспектора взвода военной полиции, сообщили в администрации округа.

«22 июня в селе Березово пройдет траурный митинг, посвященный памяти младшего сержанта, старшего инспектора взвода военной полиции Александра Алексеевича Зиновьева, погибшего в ходе спецоперации на Украине 11 июня. Светлая память об Александре как о верном товарище, доблестном воине, самоотверженном защитнике Отчизны, замечательном сыне и муже навсегда останется в наших сердцах», — сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Александр Зиновьев родился в апреле 1993 года. Он окончил Березовскую школу, затем учился в Костромском машиностроительном техникуме. В ноябре 2013 года его призвали на военную службу. После армии он работал на «Курганмашзаводе», а в июне 2016 года вернулся в армию, заключив контракт.

«Он посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на ее защите, с честью обеспечивал неприкосновенность ее интересов и до конца оставался верен воинскому долгу. Администрация и дума Куртамышского муниципального округа выражают глубокие соболезнования семье, близким и родным Александра Зиновьева, разделяют горечь невосполнимой утраты», — отмечается в сообщении.

Власти России заявляли, что спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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Траурный митинг памяти погибшего во время спецоперации на Украине младшего сержанта Александра Зиновьева состоится 22 июня в селе Березово Куртамышского округа Курганской области. Он служил в должности старшего инспектора взвода военной полиции, сообщили в администрации округа. «22 июня в селе Березово пройдет траурный митинг, посвященный памяти младшего сержанта, старшего инспектора взвода военной полиции Александра Алексеевича Зиновьева, погибшего в ходе спецоперации на Украине 11 июня. Светлая память об Александре как о верном товарище, доблестном воине, самоотверженном защитнике Отчизны, замечательном сыне и муже навсегда останется в наших сердцах», — сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Александр Зиновьев родился в апреле 1993 года. Он окончил Березовскую школу, затем учился в Костромском машиностроительном техникуме. В ноябре 2013 года его призвали на военную службу. После армии он работал на «Курганмашзаводе», а в июне 2016 года вернулся в армию, заключив контракт. «Он посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на ее защите, с честью обеспечивал неприкосновенность ее интересов и до конца оставался верен воинскому долгу. Администрация и дума Куртамышского муниципального округа выражают глубокие соболезнования семье, близким и родным Александра Зиновьева, разделяют горечь невосполнимой утраты», — отмечается в сообщении. Власти России заявляли, что спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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