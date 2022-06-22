Под Челябинском вблизи Лазурного карьера выставили на продажу земельный участок под новый микрорайон или коттеджный поселок. Стоимость земли — 14 миллионов 600 тысяч рублей, сообщается в объявлении
«Сегодня в данном направлении развиваются пока в основном частные предложения, и новый проект на такой площадке позволит фактически создать правила рынка в этом направлении. Получены технические условия на подстанцию мощностью 140 кВт, срок реализации — 2022 год», — уточняется в тексте объявления на портале vsn.ru.
Массив участков расположен в Красноармейском районе Челябинской области: в 25 км от Челябинска и в 6 км от озера Сугояк и поселка Лазурный. Площадь территории — 58,2 гектара. Участок окружают населенный пункт и социально-значимые объекты: школы, магазины, детские сады. По документам, на территории разрешено строительство полноценного микрорайона из многоквартирных домов и таунхаусов либо коттеджного поселка.
Главной достопримечательностью будущего микрорайона является карьер Лазурный, который приобрел наибольшую популярность для отдыха у жителей региона. Рядом расположено также озеро Сугояк, являющееся памятником природы и привлекательное для туристов.
Ранее в мэрии Челябинска был одобрен проект о комплексном развитии территорий (КРТ). Уже в следующей году на месте цехов и зданий начнут возводить высотки и социально значимые объекты.
Массив участков находится в 25 км от Челябинска и в 6 км от озера Сугояк и поселка Лазурный.
Под Челябинском вблизи Лазурного карьера выставили на продажу земельный участок под новый микрорайон или коттеджный поселок. Стоимость земли — 14 миллионов 600 тысяч рублей, сообщается в объявлении «Сегодня в данном направлении развиваются пока в основном частные предложения, и новый проект на такой площадке позволит фактически создать правила рынка в этом направлении. Получены технические условия на подстанцию мощностью 140 кВт, срок реализации — 2022 год», — уточняется в тексте объявления на портале vsn.ru. Массив участков расположен в Красноармейском районе Челябинской области: в 25 км от Челябинска и в 6 км от озера Сугояк и поселка Лазурный. Площадь территории — 58,2 гектара. Участок окружают населенный пункт и социально-значимые объекты: школы, магазины, детские сады. По документам, на территории разрешено строительство полноценного микрорайона из многоквартирных домов и таунхаусов либо коттеджного поселка. Главной достопримечательностью будущего микрорайона является карьер Лазурный, который приобрел наибольшую популярность для отдыха у жителей региона. Рядом расположено также озеро Сугояк, являющееся памятником природы и привлекательное для туристов. Ранее в мэрии Челябинска был одобрен проект о комплексном развитии территорий (КРТ). Уже в следующей году на месте цехов и зданий начнут возводить высотки и социально значимые объекты.