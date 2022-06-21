Курганскому экс-силовику грозит 12 лет колонии за смертельное ДТП

Курганского экс-полицейского будут судить за смерть мотоциклиста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области бывшему полицейскому грозит 12 лет лишения свободы за смертельное ДТП. Уголовное дело направлено в Кетовский районный суд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Кетовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. „а“ ч. 4 ст. 264 УК РФ)», — указано в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, в середине апреля экс-силовик в нетрезвом виде управлял автомобилем Mitsubishi Lanser 1.5. Он ехал со стороны Кургана в сторону поселка Балки. Иномарка выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с мотоциклом. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

Максимальный срок наказания, который грозит бывшему силовику, составляет 12 лет лишения свободы. В течение трех лет не сможет занимать определенные должности.

URA.RU писало, что смертельная авария произошла в Кетовском районе возле поселка Балки. В пресс-службе УМВД России по Курганской области сообщали, что была проведена служебная проверка. По ее итогам мужчину уволили из органов внутренних дел.