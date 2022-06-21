Арбитражный суд ЯНАО отклонил заявление ЧОО «Илир-24» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Красноярская частная охранная организация «Илир-24» не смогла убедить судью заставить изменить решение УФАС по ЯНАО. Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, причиной разбирательства стало недовольство компании частичным изменением договора закупки об оказании услуг охраны в отделении пенсионного фонда России в Новом Уренгое.

«Арбитражный суд ЯНАО, рассмотрев в судебном онлайн-заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация „Илир-24“ к Управлению Федеральной антимонопольной службы по ЯНАО об оспаривании решения решил. В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация „Илир-24“ отказать», — говорится в тексте судебного решения.

Красноярская компания может в течение 10 дней подать апелляцию. Причиной данного спора стал контракт на оказание охранных услуг отделения ПФР по ЯНАО в Новом Уренгое. Компания «Илир-24» подала жалобу в УФАС из-за того, что в документах было указано недопущение работы вахтовым методом, а также то, что не была установлена возможность подтвердить свое право на работу выпиской из реестра лицензий. Ведомство предписало заказчику разрешить работу для вахтовиков. Позже пенсионный фонд заключил договор на оказание охранных услуг с ЧОО «Цитадель» из города Уфа.

Агентство обратилось за комментариями в ЧОО «Илир-24» и в УФАС по ЯНАО. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что частная охранная фирма «Илир-24» из города Красноярск подала в суд на УФАС по ЯНАО с намерением изменить решение по жалобе. Пенсионный фонд устранил нарушения законодательства РФ после предписания ведомства.

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