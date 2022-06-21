Детские сады не нанимают рабочих для проведения ремонта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Воспитатели бесплатно делают ремонты в детских садах Нового Уренгоя (ЯНАО). Как сообщили URA.RU в пресс-службе города, сотрудники дошкольных учреждений сами изъявили желание поучаствовать в волонтерской деятельности.

«Материалы приобретены учреждениями, это инициатива администрации детских садов, работники с удовольствием приняли решение присоединиться к мелкому ремонту. Также совместно с ними был разработан дизайн», — ответили в администрации.

Также в мэрии добавили, что детские сады не нанимали рабочих для осуществления ремонтных работ. Покраску заборов, поклейку обоев и прочее осуществляют только сами сотрудники в свободное время и без денежного вознаграждения. «Это обычная практика, волонтерство», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что учителей гимназии в Лабытнанги обязали бесплатно готовить учреждение к открытию после ремонта. После работы, в вечернее время, преподаватели ездили в школу, чтобы проводить там уборку. Жители предлагали учителям написать коллективную жалобу.