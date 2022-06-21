21 июня 2022

В ЯНАО воспитатели бесплатно делают ремонт в детсадах. «Это волонтерская деятельность»

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сургутский район. Сургут, детский сад, воспитатель, комарова наталья
Детские сады не нанимают рабочих для проведения ремонта Фото:

Воспитатели бесплатно делают ремонты в детских садах Нового Уренгоя (ЯНАО). Как сообщили URA.RU в пресс-службе города, сотрудники дошкольных учреждений сами изъявили желание поучаствовать в волонтерской деятельности.

«Материалы приобретены учреждениями, это инициатива администрации детских садов, работники с удовольствием приняли решение присоединиться к мелкому ремонту. Также совместно с ними был разработан дизайн», — ответили в администрации.

Также в мэрии добавили, что детские сады не нанимали рабочих для осуществления ремонтных работ. Покраску заборов, поклейку обоев и прочее осуществляют только сами сотрудники в свободное время и без денежного вознаграждения. «Это обычная практика, волонтерство», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что учителей гимназии в Лабытнанги обязали бесплатно готовить учреждение к открытию после ремонта. После работы, в вечернее время, преподаватели ездили в школу, чтобы проводить там уборку. Жители предлагали учителям написать коллективную жалобу.

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Воспитатели бесплатно делают ремонты в детских садах Нового Уренгоя (ЯНАО). Как сообщили URA.RU в пресс-службе города, сотрудники дошкольных учреждений сами изъявили желание поучаствовать в волонтерской деятельности. «Материалы приобретены учреждениями, это инициатива администрации детских садов, работники с удовольствием приняли решение присоединиться к мелкому ремонту. Также совместно с ними был разработан дизайн», — ответили в администрации. Также в мэрии добавили, что детские сады не нанимали рабочих для осуществления ремонтных работ. Покраску заборов, поклейку обоев и прочее осуществляют только сами сотрудники в свободное время и без денежного вознаграждения. «Это обычная практика, волонтерство», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что учителей гимназии в Лабытнанги обязали бесплатно готовить учреждение к открытию после ремонта. После работы, в вечернее время, преподаватели ездили в школу, чтобы проводить там уборку. Жители предлагали учителям написать коллективную жалобу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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