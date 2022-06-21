21 июня 2022

В Кургане депутаты хотят распродать больше имущества

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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, депутат городской думы
Депутаты рассмотрят внесение изменений в список приватизации на заседании гордумы (архивное фото) Фото:

Депутаты гордумы Кургана рассмотрят предложение о расширении списка муниципального имущества для приватизации. Проект решения размещен на сайте думы.

«В таблице „Перечень муниципального имущества, составляющего казну города Кургана, приватизация которого планируется в 2022 году“ <…> после строки 29 дополнить строками 30 — 37. В разделе 2 цифры „35 675 800,00“ заменить цифрами „37 286 300,00“», — указано в проекте, предложенном постоянной депутатской комиссией по экономической политике, предпринимательству и собственности.

Депутаты предлагают продать шесть кабельных линий, протяженность которых составляет почти два километра. Также в список приватизации могут включить помещения, площадью 85 кв. м, в здании общежития, расположенном по адресу: ул. Коли Мяготина, 143/I, и помещение, площадью 74,7 кв. м в доме, находящемся по адресу: ул. Карельцева, 13.

Ранее власти Курганской области сообщили о планах расширить список имущества на продажу. Планировалось продать бывшее здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Лебяжье и помещения, которые принадлежали ГУП «Агентство госсобственности» в Кургане.

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Депутаты гордумы Кургана рассмотрят предложение о расширении списка муниципального имущества для приватизации. Проект решения размещен на сайте думы. «В таблице „Перечень муниципального имущества, составляющего казну города Кургана, приватизация которого планируется в 2022 году“ <…> после строки 29 дополнить строками 30 — 37. В разделе 2 цифры „35 675 800,00“ заменить цифрами „37 286 300,00“», — указано в проекте, предложенном постоянной депутатской комиссией по экономической политике, предпринимательству и собственности. Депутаты предлагают продать шесть кабельных линий, протяженность которых составляет почти два километра. Также в список приватизации могут включить помещения, площадью 85 кв. м, в здании общежития, расположенном по адресу: ул. Коли Мяготина, 143/I, и помещение, площадью 74,7 кв. м в доме, находящемся по адресу: ул. Карельцева, 13. Ранее власти Курганской области сообщили о планах расширить список имущества на продажу. Планировалось продать бывшее здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Лебяжье и помещения, которые принадлежали ГУП «Агентство госсобственности» в Кургане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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