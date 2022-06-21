В Кургане депутаты хотят распродать больше имущества

22 июня 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Депутаты рассмотрят внесение изменений в список приватизации на заседании гордумы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты гордумы Кургана рассмотрят предложение о расширении списка муниципального имущества для приватизации. Проект решения размещен на сайте думы. «В таблице „Перечень муниципального имущества, составляющего казну города Кургана, приватизация которого планируется в 2022 году“ <…> после строки 29 дополнить строками 30 — 37. В разделе 2 цифры „35 675 800,00“ заменить цифрами „37 286 300,00“», — указано в проекте, предложенном постоянной депутатской комиссией по экономической политике, предпринимательству и собственности. Депутаты предлагают продать шесть кабельных линий, протяженность которых составляет почти два километра. Также в список приватизации могут включить помещения, площадью 85 кв. м, в здании общежития, расположенном по адресу: ул. Коли Мяготина, 143/I, и помещение, площадью 74,7 кв. м в доме, находящемся по адресу: ул. Карельцева, 13. Ранее власти Курганской области сообщили о планах расширить список имущества на продажу. Планировалось продать бывшее здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Лебяжье и помещения, которые принадлежали ГУП «Агентство госсобственности» в Кургане. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Депутаты гордумы Кургана рассмотрят предложение о расширении списка муниципального имущества для приватизации. Проект решения размещен на сайте думы. «В таблице „Перечень муниципального имущества, составляющего казну города Кургана, приватизация которого планируется в 2022 году“ <…> после строки 29 дополнить строками 30 — 37. В разделе 2 цифры „35 675 800,00“ заменить цифрами „37 286 300,00“», — указано в проекте, предложенном постоянной депутатской комиссией по экономической политике, предпринимательству и собственности. Депутаты предлагают продать шесть кабельных линий, протяженность которых составляет почти два километра. Также в список приватизации могут включить помещения, площадью 85 кв. м, в здании общежития, расположенном по адресу: ул. Коли Мяготина, 143/I, и помещение, площадью 74,7 кв. м в доме, находящемся по адресу: ул. Карельцева, 13. Ранее власти Курганской области сообщили о планах расширить список имущества на продажу. Планировалось продать бывшее здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Лебяжье и помещения, которые принадлежали ГУП «Агентство госсобственности» в Кургане.