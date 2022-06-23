В Кургане передумали продавать аварийный памятник архитектуры

Здание пытались продать несколько раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатам гордумы Кургана предложили исключить памятник архитектуры, расположенный в центре Кургана на улице Климова и находящийся в аварийном состоянии, из списка приватизации. Данная информация размещена на сайте гордумы.

«Проекты решений Курганской городской Думы по состоянию на 22 июня 2022 года. <…> В таблице „Перечень муниципального имущества, составляющего казну города Кургана, приватизация которого планируется в 2022 году“ <…> строки 16, 16.1 исключить», — указано в проекте, предложенном постоянной депутатской комиссией по экономической политике, предпринимательству и собственности, и на сайте думы.

К этим пунктам относятся здание и земля, расположенные по адресу: ул. Климова, 25. Это здание пытались продать несколько раз. В мае его никто не стал покупать за 3 139 000 рублей.

В гордуме URA.RU посоветовали обратиться по этому вопросу в мэрию. «Объект неоднократно выставлялся на торги, которые были признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие. В связи с вышеизложенным принято решение об исключении данного объекта из прогнозного плана (программы) приватизации на 2022 год», — объяснили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

В этом доме в конце XIX века проживали 22 человека. Дом принадлежал почтовой конторе. В начале 1920-х годов его национализировали, а в 2017 году его расселили. На сайте областного правительства в 2021 году был размещен акт государственной историко-культурной экспертизы, в котором указано, что здание находится в неудовлетворительном состоянии.

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