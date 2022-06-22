Уралхиммаш объяснил установку памятника легендарному «Москвичу»

22 июня 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники екатеринбургского завода установили памятник «Москвичу» Фото: Анна Майорова © URA.RU Памятник автомобилю «Москвич», который появился на территории завода химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш», отреставрировали и установили сотрудники предприятия. Соответствующее заявление сделал начальник управления логистики завода Евгений Калинин. «Машину нашли заводчане в гараже автомобильного цеха, в течение месяца отреставрировали своими силами. Отсутствующие детали корпуса искали в интернет-сервисах объявлений. Сотрудники автотранспортного цеха в свободное время приводили машину в порядок. Данный арт-объект установили в начале июня, автомобиль стал визитной карточкой автотранспортного цеха», — приводит пресс-служба предприятия слова Калинина. На заводе отметили, что по непроверенной информации на данном автомобиле ездил первый директор предприятия Валерьян Курганов. «Москвичи» закупились уральским заводом в период с 1985 по 1991 годы для распределения среди почетных работников. Впервые URA.RU написало о появлении памятника автомобилю 18 июня. Производство автомобиля началось в послевоенное время. Данная модель представляет собой модернизированную версию первого в СССР массового малолитражного автомобиля «Москвич — 400 — 420». «Москвич» появился на территории «Уралхиммаша» на прошлой неделе Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Памятник автомобилю «Москвич», который появился на территории завода химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш», отреставрировали и установили сотрудники предприятия. Соответствующее заявление сделал начальник управления логистики завода Евгений Калинин. «Машину нашли заводчане в гараже автомобильного цеха, в течение месяца отреставрировали своими силами. Отсутствующие детали корпуса искали в интернет-сервисах объявлений. Сотрудники автотранспортного цеха в свободное время приводили машину в порядок. Данный арт-объект установили в начале июня, автомобиль стал визитной карточкой автотранспортного цеха», — приводит пресс-служба предприятия слова Калинина. На заводе отметили, что по непроверенной информации на данном автомобиле ездил первый директор предприятия Валерьян Курганов. «Москвичи» закупились уральским заводом в период с 1985 по 1991 годы для распределения среди почетных работников. Впервые URA.RU написало о появлении памятника автомобилю 18 июня. Производство автомобиля началось в послевоенное время. Данная модель представляет собой модернизированную версию первого в СССР массового малолитражного автомобиля «Москвич — 400 — 420».