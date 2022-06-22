В пермском твороге нашли тройное превышение нормы дрожжей

Нытвенский маслозавод — один из самых популярных молочных производителей в крае Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Пермском крае ООО «Маслозавод Нытвенский» уличили в производстве некачественного творога. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В пищеблоке Большесосновской средней школы в рамках мониторинга была отобрана проба творога 9% жирности нытвенского маслозавода. Ее направили на исследования. В итоге в твороге выявили тройное превышение нормы дрожжей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Установленное значение содержание дрожжей в отобранной пробе было 1700 КОЕ/г. При нормативном значении — не более100 КОЕ/г. Тройное превышение нормы нарушает требования технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Маслозавод предупредили о недопустимости нарушения обязательных требований. Ранее URA.RU рассказывало о других пермских предприятиях — нарушителях. Два молочных завода поставляли в регионы поддельные сыр и масло.