В мэриях ЯНАО рассказали, как отдохнуть, не выезжая из городов

По субботам и воскресениям на территории ЯНАО организованы общегородские зарядки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ямальцы, решившие не выезжать за пределы округа, смогут провести свой досуг в пределах региона. Об этом URA.RU сообщили в администрациях городов.

«Каждую субботу на городской площади <…> с 17.00 до 22.00 — настольные игры, интерактивные площадки, мастер-классы, квесты, спортивные соревнования, показ мультфильмов, танцы, зажигательная концертная программа» — рассказали в мэрии Нового Уренгоя. Также в городе на площадке «Виадук» можно поиграть в волейбол и баскетбол, покататься на скейтборде и заняться бегом.

Для жителей Пуровского района организован кинопоказ на свежем воздухе. «Впервые в городе проводят открытые показы кино и мультфильмов на площади „Апельсина“», — сообщили в администрации района. Также в пресс-службе отметили, что среди местных жителей пользуется популярностью парк «Прибрежный» и «Здоровье». В «Прибрежном» ежедневно проводят турниры по пляжному волейболу, футболу и баскетболу, участвуют в них все желающие.

Для жителей Муравленко в минувший понедельник открылся городской пляж. Для жителей Губкинского организованы зоны отдыха с беседками и мангалами. Помимо этого, каждую пятницу в сквере у администрации жители поют караоке. «Каждую субботу проходит уличный концерт, местные группы, живая музыка», — добавили в ведомстве.

Для жителей Салехарда будет организована зона отдыха на берегу реки Полябта. «С 1 июля будет оборудована зона отдыха. На пляже будут установлены навесы от солнца, раздевалки, урны, спасательная вышка, туалеты. Хотим отметить, что купание в реке запрещено», — пояснили в мэрии.

В Надымском районе, со слов мэрии, в июле будут организованы сплав по реке, гонки на катамаранах. В каждом из городов функционируют пришкольные лагеря, которые ямальцы могут посещать во время летних каникул. Со слов администрации Муравленко в спортивной школе «Арктика» для ребят из пришкольных лагерей организовано бесплатное катание на ледовом катке.

Также на территории ЯНАО предоставляется прокат самокатов и велосипедов. С помощью приложения в телефоне жители города смогут взять в аренду инвентарь. Для жителей, которые хотят провести свой отпуск более разнообразно, туристическая компания Discover Yamal предлагает различные внутренние туры выходного дня — цена на одного человека варьируется от 1500 до 52400 тысяч рублей.

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