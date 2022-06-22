В Перми передали родственникам останки героев ВОВ для захоронения

Останки героев ВОВ и их личные вещи были обнаружены в Псковской области при проведении поисковых работ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 22 июня передали родственникам для последующего захоронения останки Ивана Биткова и Аркадия Косолапова, погибших в Великой Отечественной войне. Памятная церемония с участием первых лиц Перми и Пермского края прошла возле мемориала «Скорбящая» на Егошихинском кладбище.

«Останки были обнаружены в Невельском районе Псковской области при проведении поисковых работ. В этих местах в июле 1941 года участвовала в боях 112-я Молотовская стрелковая дивизия. По словам губернатора Дмитрия Махонина, благодаря поисковым отрядам герои спустя десятилетия возвращаются домой», — сообщает сайт правительства Пермского края.

Память всех пермяков, погибших в годы войны, собравшиеся почтили минутой молчания и возложением цветов. Также в день памяти и скорби в честь героев ВОВ прозвучал оружейный залп. От Прикамья на фронт отправились более полумиллиона жителей, каждый третий из которых не вернулся домой. Мемориал «Скорбящая» — трагичный символ тех событий. Здесь находится воинское захоронение, на котором покоятся участники Великой Отечественной войны.