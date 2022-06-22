Горожане пожаловались на бездорожье на подъезде к домам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Миасса пожаловались на ямы и лужи на проездах к своим домам, а мэрия в ответ посоветовала горожанам разработать проекты по благоустройству территории. Пост с жалобами и ответ чиновников на него появился в группе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

«Город Миасс, улица Менделеева,11. Невозможно ни пройти, ни проехать, на что депутаты ответили: нет средств. Можно как-то решить эту проблему?» — написала пользовательница и приложила фото, на котором подъезд к домам преграждают большие лужи из-за ям.

Администрация города в комментариях ответила девушке, что если депутат округа из депутатских средств не может пока решить сложившуюся проблему, то жители могут сами подготовить проект для реализации по инициативному бюджетированию, а также попросить в этом помощи у депутатов. Для удобства мэрия приложила список с контактами народных избранников.

Жителей такой ответ возмутил. Они считают, что чиновники вместо того, чтобы просто засыпать лужи, предлагают горожанам заниматься проблемой самостоятельно. Один из горожан предложил соседям скинуться на щебень и просто раскидать его, засыпав ямы. Депутатом по данному округу является 39-летняя Татьяна Щеглова.

Жители рассказали о лужах, а чиновники о том, как правильно просить от них избавиться «А.Л.Текслер, помоги», «ВКонтакте»