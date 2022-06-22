Джонсон поставил украинцев перед выбором из-за России

22 июня 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Россия должна позволить Украине вернуть ей «статус-кво до 24 февраля», считает Борис Джонсон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания поможет Киеву оказать сопротивление Москве в ходе российской спецоперации, однако делать выбор за украинский народ мы не можем, это их кризис, поэтому им нужно решить, как поступить, но территория Украины должна быть восстановлена хотя бы до границ, существовавших до «24 февраля». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть большими украинцами, чем они сами. Это их кризис, им и решать, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир и не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена хотя бы до границ, существовавших до 24 февраля», — премьер в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Джонсон добавил, что внутренняя политика России его не интересует. Он считает, что Москва должна позволить Украине вернуть ей «статус-кво до 24 февраля». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Великобритания поможет Киеву оказать сопротивление Москве в ходе российской спецоперации, однако делать выбор за украинский народ мы не можем, это их кризис, поэтому им нужно решить, как поступить, но территория Украины должна быть восстановлена хотя бы до границ, существовавших до «24 февраля». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть большими украинцами, чем они сами. Это их кризис, им и решать, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир и не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена хотя бы до границ, существовавших до 24 февраля», — премьер в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Джонсон добавил, что внутренняя политика России его не интересует. Он считает, что Москва должна позволить Украине вернуть ей «статус-кво до 24 февраля». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.