Квартиры в новостройках Челябинска подорожали больше всех по РФ

В мае средняя цена на жилье в новострояках поднялась до 5,74 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Квартиры в новостройках в Челябинске с начала года подрожали на 34,4%, что является самым высоким показателем среди регионов России. Если в начале года средняя стоимость жилья в новостройках составляла 4,27 млн рублей, то в мае она поднялась до 5,74 млн рублей.

«Москва, в конце 2021 года занимавшая в этом рейтинге третье место, сместилась на 14-ю позицию из 16 (+2,2%, до 15,84 млн руб.). Второе место с ростом на 33,2% занимает Казань (до 9,66 млн руб.), третье с динамикой в 22,6% — у Уфы (до 6,05 млн руб.)», — сообщает РБК со ссылкой на рейтинг «ЦИАН. Аналитики».

В мае Челябинск вошел в рейтинг ЦИАН по подорожанию новостроек за последние три года. Цены на эту категорию жилья выросли в 2,2 раза — до 63,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Согласно данным за июнь, в Челябинске стоимость квадратного метра в новостройках в среднем составляет 96,2 тыс. рублей.