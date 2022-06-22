В США предрекли провал Турции в НАТО из-за Финляндии

23 июня 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

США уверены, что возражения Турции по поводу приема Финляндии и Швеции в НАТО будут сняты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО В США уверены, что в Североатлантическом альянсе доводы Турции об отказе в приеме Финляндии и Швеции в НАТО не примут во внимание. Об этом заявила представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном предстоящей поездке президента США Джо Байдена на встречу лидеров Группы семи в ФРГ, а также на саммит НАТО в Испании. «Мы по-прежнему уверены, что опасения Турции будут сняты, и мы сможем достичь консенсуса как альянс», — сказала она, передает ТАСС. По ее мнению, только в этом случае возможно достичь согласие. Конфликт Турции и Альянса начался с того, что 18 мая этого года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, однако Турция выступила против и заблокировала начало переговоров. Это произошло из-за того, что скандинавские страны не выдавали ей граждан, которые на территории Турции считаются террористами, сообщалось ранее. Теперь в Турции не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В США уверены, что в Североатлантическом альянсе доводы Турции об отказе в приеме Финляндии и Швеции в НАТО не примут во внимание. Об этом заявила представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном предстоящей поездке президента США Джо Байдена на встречу лидеров Группы семи в ФРГ, а также на саммит НАТО в Испании. «Мы по-прежнему уверены, что опасения Турции будут сняты, и мы сможем достичь консенсуса как альянс», — сказала она, передает ТАСС. По ее мнению, только в этом случае возможно достичь согласие. Конфликт Турции и Альянса начался с того, что 18 мая этого года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, однако Турция выступила против и заблокировала начало переговоров. Это произошло из-за того, что скандинавские страны не выдавали ей граждан, которые на территории Турции считаются террористами, сообщалось ранее. Теперь в Турции не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса.