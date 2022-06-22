22 июня 2022

В США предрекли провал Турции в НАТО из-за Финляндии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
США уверены, что возражения Турции по поводу приема Финляндии и Швеции в НАТО будут сняты Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

В США уверены, что в Североатлантическом альянсе доводы Турции об отказе в приеме Финляндии и Швеции в НАТО не примут во внимание. Об этом заявила представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном предстоящей поездке президента США Джо Байдена на встречу лидеров Группы семи в ФРГ, а также на саммит НАТО в Испании.

«Мы по-прежнему уверены, что опасения Турции будут сняты, и мы сможем достичь консенсуса как альянс», — сказала она, передает ТАСС. По ее мнению, только в этом случае возможно достичь согласие.

Конфликт Турции и Альянса начался с того, что 18 мая этого года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, однако Турция выступила против и заблокировала начало переговоров. Это произошло из-за того, что скандинавские страны не выдавали ей граждан, которые на территории Турции считаются террористами, сообщалось ранее. Теперь в Турции не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

В США уверены, что в Североатлантическом альянсе доводы Турции об отказе в приеме Финляндии и Швеции в НАТО не примут во внимание. Об этом заявила представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном предстоящей поездке президента США Джо Байдена на встречу лидеров Группы семи в ФРГ, а также на саммит НАТО в Испании. «Мы по-прежнему уверены, что опасения Турции будут сняты, и мы сможем достичь консенсуса как альянс», — сказала она, передает ТАСС. По ее мнению, только в этом случае возможно достичь согласие. Конфликт Турции и Альянса начался с того, что 18 мая этого года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, однако Турция выступила против и заблокировала начало переговоров. Это произошло из-за того, что скандинавские страны не выдавали ей граждан, которые на территории Турции считаются террористами, сообщалось ранее. Теперь в Турции не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...