22 июня 2022

Японский депутат: отношения Москвы и Токио опустились до нуля

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, россия, япония, флаг
Мунэо Судзуки выразил надежду на урегулирование российско-японских отношений Фото:
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Температура российско-японских отношений в настоящее время опустилась до нуля. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Я очень огорчен и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось. Сейчас из-за действий японского правительства температура отношений опустилась до нуля. Я считаю, что это очень серьезно», — заявил Мунэо Судзуки в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что отношения Японии и России, на создание которых были потрачены десятилетия, легко разрушить за один день. «Но делать этого нельзя», — считает политик.

По мнению депутата, скоро произойдет урегулирование отношений Японии и России. «В отношениях с Россией все будет зависеть от того, как поведет себя Япония. Если Япония продолжит принимать и дальше различные санкции, то отношения станут необратимыми», — резюмировал Судзуки.

Ранее в Японии раскритиковали абсурдность санкций против России, отметив, что японские власти действуют «с оглядкой на США». Министерство экономики Японии запретило экспортировать в РФ грузовые автомобили, а также высокотехнологичные товары.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявлял, что США длительное время оказывают значительное влияние на Токио, поэтому в стране прослеживается «нервное поведение» со стороны властей.

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Температура российско-японских отношений в настоящее время опустилась до нуля. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. «Я очень огорчен и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось. Сейчас из-за действий японского правительства температура отношений опустилась до нуля. Я считаю, что это очень серьезно», — заявил Мунэо Судзуки в интервью РИА «Новости». Он отметил, что отношения Японии и России, на создание которых были потрачены десятилетия, легко разрушить за один день. «Но делать этого нельзя», — считает политик. По мнению депутата, скоро произойдет урегулирование отношений Японии и России. «В отношениях с Россией все будет зависеть от того, как поведет себя Япония. Если Япония продолжит принимать и дальше различные санкции, то отношения станут необратимыми», — резюмировал Судзуки. Ранее в Японии раскритиковали абсурдность санкций против России, отметив, что японские власти действуют «с оглядкой на США». Министерство экономики Японии запретило экспортировать в РФ грузовые автомобили, а также высокотехнологичные товары. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявлял, что США длительное время оказывают значительное влияние на Токио, поэтому в стране прослеживается «нервное поведение» со стороны властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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