Японский депутат: отношения Москвы и Токио опустились до нуля

23 июня 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Температура российско-японских отношений в настоящее время опустилась до нуля. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. «Я очень огорчен и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось. Сейчас из-за действий японского правительства температура отношений опустилась до нуля. Я считаю, что это очень серьезно», — заявил Мунэо Судзуки в интервью РИА «Новости». Он отметил, что отношения Японии и России, на создание которых были потрачены десятилетия, легко разрушить за один день. «Но делать этого нельзя», — считает политик. По мнению депутата, скоро произойдет урегулирование отношений Японии и России. «В отношениях с Россией все будет зависеть от того, как поведет себя Япония. Если Япония продолжит принимать и дальше различные санкции, то отношения станут необратимыми», — резюмировал Судзуки. Ранее в Японии раскритиковали абсурдность санкций против России, отметив, что японские власти действуют «с оглядкой на США». Министерство экономики Японии запретило экспортировать в РФ грузовые автомобили, а также высокотехнологичные товары. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявлял, что США длительное время оказывают значительное влияние на Токио, поэтому в стране прослеживается «нервное поведение» со стороны властей.