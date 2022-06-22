Курганцев предупредили о пробках на границе с Казахстаном

Очереди на границе с Казахстаном возможны в связи с сезонным увеличением потока машин и в связи с тем, что закрыто два пункта пропуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Образование очередей возможно в пунктах пропуска через госграницу с Казахстаном, расположенных на территории Курганской области. Это вызвано сезонным увеличением потока и тем, что казахская сторона до сих пор не открыла два пункта пропуска на границе с Курганской и Тюменской областями, закрытыми в период пандемии COVID. С таким заявлением выступило Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Компетентными органами Республики Казахстан до настоящего времени не возобновлен пропуск лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска Акбалшык (против пункта пропуска Воскресенское Курганской области) и Кызыл-Жар (против пункта пропуска Казанское Тюменской области). Данные обстоятельства могут приводить к увеличению времени государственного контроля грузовых транспортных средств и, как следствие, в отдельных случаях к возникновению очередей вблизи пунктов пропуска, в частности у автомобильного пункта пропуска Петухово», — говорится в сообщении погрануправления.

В ведомстве также отмечают, что в июне и в июле на пунктах пропуска традиционно фиксируется сезонное увеличение грузовых машин заграничного следования с плодоовощной продукцией. Также на рост потока машин может повлиять отмена ранее введенных коронавирусных ограничений на пересечение границы. Чтобы уменьшить время проверки грузовых машин, пограничники рекомендуют грузоотправителям заранее оборудовать «технологические проходы» в грузовых отсеках, а всем водителям — заранее планировать маршруты и места пересечения государственной границы.

Ранее URA.RU сообщало, что с 11 апреля Казахстан открыл границы, пересечение которых было ограничено из-за пандемии COVID. Однако два пункта пропуска из четырех, расположенные напротив границы с Курганской и Тюменской областями, остались закрытыми. С 8 июня начал ходить поезд по маршруту Петухово (Курганская область) — Петропавловск (Казахстан).

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