В Челябинске за 6 млн рублей снесут жилой квартал

Время окончания приема заявок на аукцион — 22 июля 2022 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Аукцион по поиску подрядчика для строительства нового микрорайона на месте старых малоэтажных зданий пройдет в Челябинске 27 июля. Согласно проекту комплексного развития территорий (КТР), перед стройкой будет снесено 17 жилых домов, сообщили URA.RU в мэрии города. Стартовая цена лота — около 6 млн рублей.

«Сведения о предмете торгов: право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах: Копейское шоссе, ул. Обуховская, ул. Туркменская, ул. Уральская в Ленинском районе города Челябинска общей площадью 12,24 га. Договор КРТ должен быть заключен с участником торгов, признанным их победителем, не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах», — говорится в документе. Он опубликован на сайте мэрии.

Победитель торгов будет обязан расселить жителей ветхо-аварийного жилья и соблюсти все сроки строительства согласно договору КРТ. Вместе с высотками в микрорайоне появятся все социально значимые объекты: школа, почта, аптека и детский сад. Будет проведено благоустройство территории. Запланированный на 29 июня аукцион перенесли почти на месяц. Стартовая цена лота осталась прежней — 6 млн 150 тысяч рублей. Заявки на аукцион принимаются по 22 июля этого года.