23 июня 2022

В Тюменской области мужчина ушел в лес и не вернулся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ушел в лес 20 июня и не вернулся Фото:

Рябиков Динар из села Новокаишкуль (Тюменская область) ушел в лес 20 июня и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Рябиков Динар Тимербаевич, 52 года. Село Новокаишкуль, Ярковский район, Тюменская область. Вечером 20 июня 2022 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в сообщении.

Особые приметы: рост 170 сантиметров, черные волосы с проседью, карие глаза. Обладающих какой-либо информацией о пропавшем просят позвонить по номеру 112 или связаться с инфоргом поиска Катериной по телефону 8-922-005-95-59.

Ранее URA.RU писало о подобном случае. Так, в Тюменской области ищут 77-летнего пенсионера, который ушел в лес 19 июня и исчез.

Фото:

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Рябиков Динар из села Новокаишкуль (Тюменская область) ушел в лес 20 июня и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Рябиков Динар Тимербаевич, 52 года. Село Новокаишкуль, Ярковский район, Тюменская область. Вечером 20 июня 2022 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в сообщении. Особые приметы: рост 170 сантиметров, черные волосы с проседью, карие глаза. Обладающих какой-либо информацией о пропавшем просят позвонить по номеру 112 или связаться с инфоргом поиска Катериной по телефону 8-922-005-95-59. Ранее URA.RU писало о подобном случае. Так, в Тюменской области ищут 77-летнего пенсионера, который ушел в лес 19 июня и исчез.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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