В Тюменской области мужчина ушел в лес и не вернулся. Фото

24 июня 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел в лес 20 июня и не вернулся Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рябиков Динар из села Новокаишкуль (Тюменская область) ушел в лес 20 июня и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Рябиков Динар Тимербаевич, 52 года. Село Новокаишкуль, Ярковский район, Тюменская область. Вечером 20 июня 2022 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в сообщении. Особые приметы: рост 170 сантиметров, черные волосы с проседью, карие глаза. Обладающих какой-либо информацией о пропавшем просят позвонить по номеру 112 или связаться с инфоргом поиска Катериной по телефону 8-922-005-95-59. Ранее URA.RU писало о подобном случае. Так, в Тюменской области ищут 77-летнего пенсионера, который ушел в лес 19 июня и исчез. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Рябиков Динар из села Новокаишкуль (Тюменская область) ушел в лес 20 июня и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Рябиков Динар Тимербаевич, 52 года. Село Новокаишкуль, Ярковский район, Тюменская область. Вечером 20 июня 2022 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в сообщении. Особые приметы: рост 170 сантиметров, черные волосы с проседью, карие глаза. Обладающих какой-либо информацией о пропавшем просят позвонить по номеру 112 или связаться с инфоргом поиска Катериной по телефону 8-922-005-95-59. Ранее URA.RU писало о подобном случае. Так, в Тюменской области ищут 77-летнего пенсионера, который ушел в лес 19 июня и исчез.