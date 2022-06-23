Курганцы не могут попасть на прием к детскому окулисту

Родители жалуются на отсутствие окулиста в детской поликлинике Кургана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганцы пожаловались на отсутствие записи к детскому офтальмологу в одной из больниц города. Об этом они сообщают в местном паблике соцсети «ВКонтакте». В региональном департаменте здравоохранения подтвердили наличие данной проблемы.

«В детской поликлинике на ул. Савельева, 33, невозможно попасть к окулисту. Приезжаем к шести утра, а талонов просто нет», — сообщает пользовательница Наталья Дмитриева в группе «Типичный Курган».

В ответ на ее обращение депздрав Курганской области подтвердил информацию о проблеме с нехваткой кадров по данной специальности. «По данным Курганской детской поликлиники, в настоящее время в учреждении существует проблема укомплектованности штата данным врачом—специалистом. В настоящий момент врач-офтальмолог находится в очередном отпуске», — говорится в сообщении, опубликованном в комментариях группы.

В случае планового осмотра или повторной явки по диспансерному учету пациентам предлагается записаться на прием после выхода врача из отпуска. При острой необходимости депздрав рекомендует обращаться в приемную главврача Курганской детской поликлиники по телефону 8 (3522) 46-37-75.

До этого URA.RU сообщало, что в курганской поликлинике инвалид не могла попасть на прием к стоматологу, ее коляска не вписывалась в двери кабинетов. Врачи нагрубили ей и отказались помогать.