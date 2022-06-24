Курганские полицейские вычислили десятки участников ОПГ

Сотрудники полиции за пять месяцев установили 20 участников организованных преступных групп Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С начала года сотрудники полиции в Курганской области установили 20 участников организованных преступных групп. При этом число раскрытых преступлений, совершенных в составе ОПГ, выросло более чем в 1,5 раза. Об этом пресс-служба областного УМВД сообщила в ответ на запрос URA.RU.

«За пять месяцев текущего года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) сотрудниками органов внутренних дел Курганской области раскрыто на 58,3% больше преступлений, совершенных в составе ОПГ. Установлено 20 участников таких групп», — рассказали в ведомстве.

В полиции обратили внимание, что большая часть раскрытых в этом году преступлений (80,7%), совершенных в составе организованных групп, связаны с дистанционными хищениями. Также в УМВД отметили, что работа по пресечению противоправной деятельности организованных групп, в том числе сформированных по этническому принципу, ведется на системной основе.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2021 года в Курганской области ликвидировано шесть ОПГ и одно преступное сообщество, которые занимались производством и сбытом наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 37 участников преступных групп, пресечена деятельность трех подпольных лабораторий. При этом количество преступлений, совершенных ОПГ, в 2021 году значительно сократилось, а число осужденных за участие в ОПГ увеличилось.