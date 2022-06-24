Экс-президент Молдавии: ЕС посадил страну «на цепь» из-за России

Евросоюз посадил Молдавию «на цепь», чтобы страна не сотрудничала с Россией. Об этом заявил экс-президент Молдавии Владимир Воронин.
«Статус кандидата лишает Молдавию геополитической свободы. Это просто цепь, на которую посадили Молдавию, чтобы мы не могли дергаться и сотрудничать с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией», — заявил Воронин в беседе с радио Sputnik Moldova.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Молдавии одобрили статут кандидата на членство в ЕС. В Кремле, комментируя это решение, заявили, что Молдавия «хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы», — пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что предоставление Молдавии нового статуса не угрожает России, сообщает «Национальная служба новостей».
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