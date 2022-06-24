Пермяка обвинили в развращении и насилии над дочерью соседей

О случившемся школьница рассказала отцу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми мужчине предъявили обвинение в насилии над девочкой, живущей по соседству. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

По версии следствия, преступление произошло в 2018 году. Мужчина неоднократно развращал и совершал насильственные действия в отношении школьницы, живущей по соседству. «О преступлениях стало известно в 2021 году после того, как девочка рассказала об этом своему отцу», — рассказали в ведомстве.

На данный момент следствие по факту насилия школьницы завершено. Дело передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало о мужчине, который несколько лет насиловал свою падчерицу. От педофила девочка спаслась с помощью жеста из Tik-Tok.