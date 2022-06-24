Пермяка обвинили в развращении и насилии над дочерью соседей

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Виды Екатеринбурга, ребенок, подросток, дети, девочка
О случившемся школьница рассказала отцу Фото:

В Перми мужчине предъявили обвинение в насилии над девочкой, живущей по соседству. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

По версии следствия, преступление произошло в 2018 году. Мужчина неоднократно развращал и совершал насильственные действия в отношении школьницы, живущей по соседству. «О преступлениях стало известно в 2021 году после того, как девочка рассказала об этом своему отцу», — рассказали в ведомстве.

На данный момент следствие по факту насилия школьницы завершено. Дело передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало о мужчине, который несколько лет насиловал свою падчерицу. От педофила девочка спаслась с помощью жеста из Tik-Tok.

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В Перми мужчине предъявили обвинение в насилии над девочкой, живущей по соседству. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. По версии следствия, преступление произошло в 2018 году. Мужчина неоднократно развращал и совершал насильственные действия в отношении школьницы, живущей по соседству. «О преступлениях стало известно в 2021 году после того, как девочка рассказала об этом своему отцу», — рассказали в ведомстве. На данный момент следствие по факту насилия школьницы завершено. Дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало о мужчине, который несколько лет насиловал свою падчерицу. От педофила девочка спаслась с помощью жеста из Tik-Tok.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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