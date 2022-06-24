Ройзман поможет семье глухонемых, которую выселяют из-за долгов

Евгений Ройзман пообещал помочь глухонемым свердловчанам, столкнувшимся с проблемами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семейная пара глухонемых с тремя детьми взяла ипотеку на квартиру в Верхней Пышме по договоренности о снижении процентной ставки через полгода, однако в банке отказались идти на уступки. Об этом сообщил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в официальном telegram-канале.

«Он просил льготную ипотеку, сказали, что пока на общих основаниях 12%, а через полгода переведут на льготный тариф 4,6%. Он обрадовался и все подписал. Платеж ежемесячный получился 32.5 тысячи рублей. Он продержался шесть месяцев, приходит в банк оформлять льготный платеж, а ему говорят — вам не положено, платите и дальше по 32.5 тысяче рублей», — рассказал историю свердловчанина Ройзман.

Банк потребовал досрочного погашения задолженности и обратился в суд с требованием продажи квартиры. Недвижимость выставили на торги за 2,6 миллиона, однако долг семейной пары составляет 2,9 миллионов рублей. «Банк решает свои вопросы и не идет на контакт ни с ними, ни с нами, ни с судом», — заявил Ройзман. Бывший мэр Екатеринбурга пообещал помочь свердловской семье.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Ройзман отчитал мальчиков, матерящихся на улице. Также агентство рассказывало, что бывший мэр Екатеринбурга устроил родственника Ельцина на работу за 15 тысяч рублей.