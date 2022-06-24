Владелец пермских кафе задолжал миллионы своим сотрудникам

В пермских кафе несколько месяцев не платили зарплату сотрудникам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский предприниматель, владеющий гастробаром «Рынок еды» и кафе вьетнамской кухни «Баошная», не выплатил миллионы рублей заработной платы 60 сотрудникам компаний. О нарушениях сообщили в краевой прокуратуре.

«Установлено, что собственник данных заведений — индивидуальный предприниматель, имея реальную финансовую возможность для выплаты заработной платы своим работниками, свои обязательства не выполнил», — рассказали в пресс-службы надзорного ведомства. Задерживать оплату труда предприниматель начал в сентябре 2021 года.

С тех пор долг перед сотрудниками составил более 2 млн рублей. По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о полной невыплате заработной платы в течение более чем двух месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что задолженность перед пермскими трудящимися составляет более 596 тысяч рублей. О долгах работающим жителям Горнозаводского округа сообщили в Пермьстате.