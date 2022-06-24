Депутат ДНР тяжело ранен во время спецоперации на Украине

25 июня 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Депутат Народного совета ДНР Евгений Гриценко получил серьезное ранение (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгений Гриценко получил серьезное ранение во время спецоперации, которую Россия проводит на Украине. В настоящее время он проходит реабилитацию, об этом сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. «Действительно, серьезное ранение в бою получил депутат парламента Евгений Гриценко, в данный момент он еще проходит реабилитацию», — рассказал Бидевка, передает ТАСС. При этом подробности политик не раскрыл. Он добавил, что ряд других депутатов продолжают принимать участие в боевых действиях на Украине. Он отметил, что у каждого свой фронт. «Кто-то из депутатов стоит на передовой, а кто-то приезжает в подразделения с провизией, рациями, квадрокоптерами и другими полезными вещами, которых никогда не бывает в избытке», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что женская половина парламента сейчас задействована в работе с гражданскими для налаживания мирной жизни населения. Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Начиная с 13 июня Донецк подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ, удары наносятся практически по всем районам города, есть погибшие и раненые. Днем 18 июня при обстрелах в Донбассе погибли пять человек, сообщалось ранее. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгений Гриценко получил серьезное ранение во время спецоперации, которую Россия проводит на Украине. В настоящее время он проходит реабилитацию, об этом сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. «Действительно, серьезное ранение в бою получил депутат парламента Евгений Гриценко, в данный момент он еще проходит реабилитацию», — рассказал Бидевка, передает ТАСС. При этом подробности политик не раскрыл. Он добавил, что ряд других депутатов продолжают принимать участие в боевых действиях на Украине. Он отметил, что у каждого свой фронт. «Кто-то из депутатов стоит на передовой, а кто-то приезжает в подразделения с провизией, рациями, квадрокоптерами и другими полезными вещами, которых никогда не бывает в избытке», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что женская половина парламента сейчас задействована в работе с гражданскими для налаживания мирной жизни населения. Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Начиная с 13 июня Донецк подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ, удары наносятся практически по всем районам города, есть погибшие и раненые. Днем 18 июня при обстрелах в Донбассе погибли пять человек, сообщалось ранее. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита мирных жителей Донбасса.