Голикова объявила о максимальных пособиях для будущих пенсионеров

Перерасчет пособия будет осуществляться в заявительном порядке, сообщила Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские граждане предпенсионного возраста, признанные безработными до 2019 года, смогут по заявлению получить повышенные пособия в максимальном размере. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года», — разъясняется в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Члены РТК рассмотрели и поддержали соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий“».

Ранее Конституционный суд России признал право граждан предпенсионного возраста, признанных безработными до 1 января 2019 года, на выплату пособия в повышенном максимальном размере (11,28 тыс. рублей). Позже депутаты Сахалинской областной думы предложили ежемесячно выплачивать 13000 рублей безработным, ухаживающим за детьми-инвалидами.