Голикова объявила о максимальных пособиях для будущих пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Перерасчет пособия будет осуществляться в заявительном порядке, сообщила Голикова Фото:

Российские граждане предпенсионного возраста, признанные безработными до 2019 года, смогут по заявлению получить повышенные пособия в максимальном размере. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года», — разъясняется в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Члены РТК рассмотрели и поддержали соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий“».

Ранее Конституционный суд России признал право граждан предпенсионного возраста, признанных безработными до 1 января 2019 года, на выплату пособия в повышенном максимальном размере (11,28 тыс. рублей). Позже депутаты Сахалинской областной думы предложили ежемесячно выплачивать 13000 рублей безработным, ухаживающим за детьми-инвалидами.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Российские граждане предпенсионного возраста, признанные безработными до 2019 года, смогут по заявлению получить повышенные пособия в максимальном размере. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). «Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года», — разъясняется в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Члены РТК рассмотрели и поддержали соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий“». Ранее Конституционный суд России признал право граждан предпенсионного возраста, признанных безработными до 1 января 2019 года, на выплату пособия в повышенном максимальном размере (11,28 тыс. рублей). Позже депутаты Сахалинской областной думы предложили ежемесячно выплачивать 13000 рублей безработным, ухаживающим за детьми-инвалидами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...