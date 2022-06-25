Патриарх Кирилл упал во время службы. Видео

25 июня 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл поскользнулся во время литургии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Русской православной церкви патриарха Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске. Видео инцидента опубликовало РИА «Новости». Судя по ролику, священнослужитель поскользнулся во время той части литургии, когда ему должны освобождать место для прохода. Подняться патриарху помогли присутствующие священники и охрана. Глава РПЦ посетил Новороссийскую епархию утром 25 июня для того, чтобы провести обряд освящения храма. После этого была проведена Божественная литургия, которую возглавил патриарх. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Русской православной церкви патриарха Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске. Видео инцидента опубликовало РИА «Новости». Судя по ролику, священнослужитель поскользнулся во время той части литургии, когда ему должны освобождать место для прохода. Подняться патриарху помогли присутствующие священники и охрана. Глава РПЦ посетил Новороссийскую епархию утром 25 июня для того, чтобы провести обряд освящения храма. После этого была проведена Божественная литургия, которую возглавил патриарх.