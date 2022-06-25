Джонсон заявил о давлении Запада на Украину ради мира с Россией

25 июня 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон опасается давления Запада на Киев Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек возрастание давления стран Запада на Украину ради заключения «плохого мира» с Россией. По его словам, давление может усилиться из-за экономических последствий санкций для Европы. «Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить — может быть, принудить — украинцев к плохому миру», — заявил Джонсон в интервью Reuters. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетили Украину. Как писало издание Welt, они уговаривали украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией, «пока не стало слишком поздно», передает телеканал 360. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Она призвана прекратить геноцид против жителей Донбасса со стороны ВСУ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек возрастание давления стран Запада на Украину ради заключения «плохого мира» с Россией. По его словам, давление может усилиться из-за экономических последствий санкций для Европы. «Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить — может быть, принудить — украинцев к плохому миру», — заявил Джонсон в интервью Reuters. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетили Украину. Как писало издание Welt, они уговаривали украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией, «пока не стало слишком поздно», передает телеканал 360. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Она призвана прекратить геноцид против жителей Донбасса со стороны ВСУ.