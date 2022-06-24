24 июня 2022

В Тюмень привезли мощи святой великомученицы Варвары. Фото, видео

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Здания. Тюмень, свято-троицкий монастырь, город тюмень
Мощи святой великомученицы Варвары привезли в Свято-Троицкий монастырь Фото:

В Тюмень в Свято-Троицкий монастырь привезли икону и ковчег с частицей мощей великомученицы Варвары. Об этом сообщает группа «Тобольская Митрополия» в социальной сети «Вконтакте». Святыню встретил мэр Тюмени Руслан Кухарук.

«25 июня 2022 года в Свято-Троицкий мужской монастырь г. Тюмени были доставлены икона и частица мощей великомученицы Варвары. Встречали святыню архимандрит Зосима (Горшунов), наместник Свято-Троицкого мужского монастыря, духовенство Тюменского благочиния, Кухарук Руслан — глава г. Тюмени, Шафраник Юрий, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России и прихожане Тюменских храмов», — говорится в сообщении.

Мощи приносятся в Сибирь из храма святой великомученицы Варвары в Москве и передаются в дар Тобольской митрополии. Кроме того, в воскресенье мощи встретят в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля. «В воскресенье 26 июня 2022 года в 12:30 мощи будут встречать в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля», — отметили в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмень привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Поклониться святыне можно было 18 июня.

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В Тюмень в Свято-Троицкий монастырь привезли икону и ковчег с частицей мощей великомученицы Варвары. Об этом сообщает группа «Тобольская Митрополия» в социальной сети «Вконтакте». Святыню встретил мэр Тюмени Руслан Кухарук. «25 июня 2022 года в Свято-Троицкий мужской монастырь г. Тюмени были доставлены икона и частица мощей великомученицы Варвары. Встречали святыню архимандрит Зосима (Горшунов), наместник Свято-Троицкого мужского монастыря, духовенство Тюменского благочиния, Кухарук Руслан — глава г. Тюмени, Шафраник Юрий, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России и прихожане Тюменских храмов», — говорится в сообщении. Мощи приносятся в Сибирь из храма святой великомученицы Варвары в Москве и передаются в дар Тобольской митрополии. Кроме того, в воскресенье мощи встретят в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля. «В воскресенье 26 июня 2022 года в 12:30 мощи будут встречать в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля», — отметили в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Поклониться святыне можно было 18 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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