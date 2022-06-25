Украинские силовики, пытаясь остановить наступление ЛНР и РФ, взорвали мост в районе Золотого в Донбассе. Об этом рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.
«Мост, который ведет из города Первомайска на Катериновку, также КПВВ украинское (КПВВ „Первомайск-Золотое“). При первом нашем наступлении этот мост был взорван украинскими оккупантами и затруднил продвижение наших войск вперед, но не остановил, мы пошли другим путем», — рассказал военнослужащий РИА «Новости». Он уточнил, что местных жителей уже предупредили о минировании моста над железной дорогой.
Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Украинские боевики хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию. Также 25 июня стало известно, что Киев готовит биологическую провокацию в Одессе. Националисты запланировали подрыв кладбища погибших от чумы с целью обвинить Россию в ударах по опасным объектам.
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Украинские силовики, пытаясь остановить наступление ЛНР и РФ, взорвали мост в районе Золотого в Донбассе. Об этом рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР. «Мост, который ведет из города Первомайска на Катериновку, также КПВВ украинское (КПВВ „Первомайск-Золотое“). При первом нашем наступлении этот мост был взорван украинскими оккупантами и затруднил продвижение наших войск вперед, но не остановил, мы пошли другим путем», — рассказал военнослужащий РИА «Новости». Он уточнил, что местных жителей уже предупредили о минировании моста над железной дорогой. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Украинские боевики хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию. Также 25 июня стало известно, что Киев готовит биологическую провокацию в Одессе. Националисты запланировали подрыв кладбища погибших от чумы с целью обвинить Россию в ударах по опасным объектам.