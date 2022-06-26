Авиатуры на лечение челябинцев стали самыми дорогими по России

Слетать в Минводы на лечение оказалось дороже других популярных направлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перелет из Челябинска на лечение в Минеральные воды и обратно стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха челябинцев в июне 2022 году. Об этом сообщили Об этом сообщили аналитики портала «Яндекс Путешествия».

«Средняя стоимость перелета в Минводы и обратно составляет 18,3 тысячи рублей, что является лидером топ-10 российских направлений в июне. На втором месте Махачкала (17,6 тысяч рублей), на третьем — Сочи (16,9 тысяч рублей), — сообщили эксперты портала.

Также в топ-10 попали Астрахань (16 тысяч рублей), Калининград и Новосибирск (по 14,4 тысячи рублей), и Волгоград (13,8 тысяч рублей). Топ замыкают Казань с Санкт-Петербургом (по 10,4 тысяч рублей) и Москва, куда можно слетать всего за 7,9 тысяч рублей.

Ранее аналитики портала сообщали, что всего двое из ста челябинцев намерены отправиться в июне 2022 года на отдых за границу. Остальные 98 процентов собираются путешествовать по России.