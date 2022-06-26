26 июня 2022
25 июня 2022
24 июня 2022

Курганцы рассказали о плюсах и минусах проживания на территории

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, триколор, площадь в кургане, новый год, иллюминация, праздник, правительство города курган
Жители региона отреагировали на просьбу о помощи и честно рассказали, как живется в Курганской области Фото:

В интернете жители Курганской области рассказывают о преимуществах и трудностях, с которыми приходится сталкиваться местным жителям. Поводом для бурного обсуждения послужил пост в соцсети «ВКонтакте» от желающих перебраться в регион на ПМЖ, опубликованный в сообществе «Типичный Курган».

«Самая не пьющая область, дороги очень хорошие, как стекло, инфраструктура — на высшем уровне, квартиры по доступным ценам, зарплата такая, что в год можно покупать машину или квартиру, для детей все есть, что захочешь, люди доброжелательные, медицина самая лучшая, вылечат да же от тех болезней которые проявятся через 10 лет…», — поделился собственным мнением Филипп Кривоногов. Его комментарий набрал 135 лайков.

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На момент публикации сам пост собрал 92 лайка, 307 комментариев и 49 репостов. Это при том, что в общей сложности с информацией в соцсети ознакомились приблизительно 37 тысяч человек.

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В интернете жители Курганской области рассказывают о преимуществах и трудностях, с которыми приходится сталкиваться местным жителям. Поводом для бурного обсуждения послужил пост в соцсети «ВКонтакте» от желающих перебраться в регион на ПМЖ, опубликованный в сообществе «Типичный Курган». «Самая не пьющая область, дороги очень хорошие, как стекло, инфраструктура — на высшем уровне, квартиры по доступным ценам, зарплата такая, что в год можно покупать машину или квартиру, для детей все есть, что захочешь, люди доброжелательные, медицина самая лучшая, вылечат да же от тех болезней которые проявятся через 10 лет…», — поделился собственным мнением Филипп Кривоногов. Его комментарий набрал 135 лайков. На момент публикации сам пост собрал 92 лайка, 307 комментариев и 49 репостов. Это при том, что в общей сложности с информацией в соцсети ознакомились приблизительно 37 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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