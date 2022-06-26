Курганцы рассказали о плюсах и минусах проживания на территории

27 июня 2022 в 05:54 Размер текста - 17 +

Жители региона отреагировали на просьбу о помощи и честно рассказали, как живется в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В интернете жители Курганской области рассказывают о преимуществах и трудностях, с которыми приходится сталкиваться местным жителям. Поводом для бурного обсуждения послужил пост в соцсети «ВКонтакте» от желающих перебраться в регион на ПМЖ, опубликованный в сообществе «Типичный Курган». «Самая не пьющая область, дороги очень хорошие, как стекло, инфраструктура — на высшем уровне, квартиры по доступным ценам, зарплата такая, что в год можно покупать машину или квартиру, для детей все есть, что захочешь, люди доброжелательные, медицина самая лучшая, вылечат да же от тех болезней которые проявятся через 10 лет…», — поделился собственным мнением Филипп Кривоногов. Его комментарий набрал 135 лайков. Комментарий Олега Чайковского набрал больше всех лайков Скриншот: VK «Типичный Курган» Многие пользователи отмечают природную красоту Кургана Скриншот: VK «Типичный Курган» По мнению местных жителей, компактность — одно из преимуществ Кургана Скриншот: VK «Типичный Курган» Жители региона стараются максимально подробно описать ситуацию Скриншот: VK «Типичный Курган» На момент публикации сам пост собрал 92 лайка, 307 комментариев и 49 репостов. Это при том, что в общей сложности с информацией в соцсети ознакомились приблизительно 37 тысяч человек. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В интернете жители Курганской области рассказывают о преимуществах и трудностях, с которыми приходится сталкиваться местным жителям. Поводом для бурного обсуждения послужил пост в соцсети «ВКонтакте» от желающих перебраться в регион на ПМЖ, опубликованный в сообществе «Типичный Курган». «Самая не пьющая область, дороги очень хорошие, как стекло, инфраструктура — на высшем уровне, квартиры по доступным ценам, зарплата такая, что в год можно покупать машину или квартиру, для детей все есть, что захочешь, люди доброжелательные, медицина самая лучшая, вылечат да же от тех болезней которые проявятся через 10 лет…», — поделился собственным мнением Филипп Кривоногов. Его комментарий набрал 135 лайков. На момент публикации сам пост собрал 92 лайка, 307 комментариев и 49 репостов. Это при том, что в общей сложности с информацией в соцсети ознакомились приблизительно 37 тысяч человек.