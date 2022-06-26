Курганцы рассказали о плюсах и минусах проживания на территории

В интернете жители Курганской области рассказывают о преимуществах и трудностях, с которыми приходится сталкиваться местным жителям. Поводом для бурного обсуждения послужил пост в соцсети «ВКонтакте» от желающих перебраться в регион на ПМЖ, опубликованный в сообществе «Типичный Курган».
«Самая не пьющая область, дороги очень хорошие, как стекло, инфраструктура — на высшем уровне, квартиры по доступным ценам, зарплата такая, что в год можно покупать машину или квартиру, для детей все есть, что захочешь, люди доброжелательные, медицина самая лучшая, вылечат да же от тех болезней которые проявятся через 10 лет…», — поделился собственным мнением Филипп Кривоногов. Его комментарий набрал 135 лайков.
Комментарий Олега Чайковского набрал больше всех лайков
Скриншот: VK «Типичный Курган»
Многие пользователи отмечают природную красоту Кургана
Скриншот: VK «Типичный Курган»
По мнению местных жителей, компактность — одно из преимуществ Кургана
Скриншот: VK «Типичный Курган»
Жители региона стараются максимально подробно описать ситуацию
Скриншот: VK «Типичный Курган»
На момент публикации сам пост собрал 92 лайка, 307 комментариев и 49 репостов. Это при том, что в общей сложности с информацией в соцсети ознакомились приблизительно 37 тысяч человек.
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В интернете жители Курганской области рассказывают о преимуществах и трудностях, с которыми приходится сталкиваться местным жителям. Поводом для бурного обсуждения послужил пост в соцсети «ВКонтакте» от желающих перебраться в регион на ПМЖ, опубликованный в сообществе «Типичный Курган». «Самая не пьющая область, дороги очень хорошие, как стекло, инфраструктура — на высшем уровне, квартиры по доступным ценам, зарплата такая, что в год можно покупать машину или квартиру, для детей все есть, что захочешь, люди доброжелательные, медицина самая лучшая, вылечат да же от тех болезней которые проявятся через 10 лет…», — поделился собственным мнением Филипп Кривоногов. Его комментарий набрал 135 лайков. На момент публикации сам пост собрал 92 лайка, 307 комментариев и 49 репостов. Это при том, что в общей сложности с информацией в соцсети ознакомились приблизительно 37 тысяч человек.