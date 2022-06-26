26 июня 2022
25 июня 2022

В Челябинске будут строить новую поликлинику

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на строительстве областной инфекционной больницы. Челябинск , строители, стройка, инфекционная больница
Объект будет сдан до конца года Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска будут строить новую поликлинику. Об этом 27 июня на аппаратном совещании в администрации города сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Мэрия заключила контракт на строительство поликлиники в микрорайоне Чурилово. Скоро подрядчик приступит к строительным работам согласно техническому заданию», — сообщила Рыльская.

Областное госучреждение «Челябоблинвестстрой» заключило контакт с компанией «Актеон» из Феодосии. Начальная цена контакта составляла 17 миллионов рублей, по итогу цена была снижена и документ был подписан за 13,2 млн. рублей.

Поликлиника появится на пересечении улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова. Лечебное учреждение рассчитано на 1,5 тысячи человек, 300 из которых — дети. Такое медико-техническое задание объясняется приростом населения в микрорайоне. За 10 лет численность жителей увеличилась на 8,5 тысяч.

Согласно заданию подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию, провести инженерные испытания, «археологические полевые работы на площадке строительства». Построить поликлинику победитель торгов обязан до 20 декабря 2022 года.

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В Тракторозаводском районе Челябинска будут строить новую поликлинику. Об этом 27 июня на аппаратном совещании в администрации города сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «Мэрия заключила контракт на строительство поликлиники в микрорайоне Чурилово. Скоро подрядчик приступит к строительным работам согласно техническому заданию», — сообщила Рыльская. Областное госучреждение «Челябоблинвестстрой» заключило контакт с компанией «Актеон» из Феодосии. Начальная цена контакта составляла 17 миллионов рублей, по итогу цена была снижена и документ был подписан за 13,2 млн. рублей. Поликлиника появится на пересечении улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова. Лечебное учреждение рассчитано на 1,5 тысячи человек, 300 из которых — дети. Такое медико-техническое задание объясняется приростом населения в микрорайоне. За 10 лет численность жителей увеличилась на 8,5 тысяч. Согласно заданию подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию, провести инженерные испытания, «археологические полевые работы на площадке строительства». Построить поликлинику победитель торгов обязан до 20 декабря 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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