Курганцам помогут найти работу

Курганцам, которые ищут работу, помогут ее найти на ярмарке вакансий. Встреча работодателей и безработных пройдет во Дворце культуры машиностроителей 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«На ярмарке можно будет воспользоваться общегородским банком вакансий, встретиться с работодателями, получить консультации по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также пройти консультации специалиста по профориентации и психолога», — сообщается на сайте мэрии. Гостям ярмарки расскажут о программах занятости, выдадут брошюры. Кроме того, все желающие смогут пройти собеседование с менеджерами по персоналу.
URA.RU ранее писало про список самых востребованных профессий в Кургане. На сайте городской администрации написали, что больше всего вакансий открыто на такие профессии, как слесарь, учитель и продавец. Меньше всего востребованы водители.
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Курганцам, которые ищут работу, помогут ее найти на ярмарке вакансий. Встреча работодателей и безработных пройдет во Дворце культуры машиностроителей 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «На ярмарке можно будет воспользоваться общегородским банком вакансий, встретиться с работодателями, получить консультации по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также пройти консультации специалиста по профориентации и психолога», — сообщается на сайте мэрии. Гостям ярмарки расскажут о программах занятости, выдадут брошюры. Кроме того, все желающие смогут пройти собеседование с менеджерами по персоналу. URA.RU ранее писало про список самых востребованных профессий в Кургане. На сайте городской администрации написали, что больше всего вакансий открыто на такие профессии, как слесарь, учитель и продавец. Меньше всего востребованы водители.