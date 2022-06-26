Курганцам помогут найти работу

В Кургане безработные смогут встретиться с работодателями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам, которые ищут работу, помогут ее найти на ярмарке вакансий. Встреча работодателей и безработных пройдет во Дворце культуры машиностроителей 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«На ярмарке можно будет воспользоваться общегородским банком вакансий, встретиться с работодателями, получить консультации по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также пройти консультации специалиста по профориентации и психолога», — сообщается на сайте мэрии. Гостям ярмарки расскажут о программах занятости, выдадут брошюры. Кроме того, все желающие смогут пройти собеседование с менеджерами по персоналу.

URA.RU ранее писало про список самых востребованных профессий в Кургане. На сайте городской администрации написали, что больше всего вакансий открыто на такие профессии, как слесарь, учитель и продавец. Меньше всего востребованы водители.