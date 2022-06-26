26 июня 2022
25 июня 2022

Курганцам помогут найти работу

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Клипарт на тему безработицы. Курган, трудовая книжка, работа, безработица, увольнение, поиск работы, поиск вакансий, условия труда, безработный
В Кургане безработные смогут встретиться с работодателями Фото:

Курганцам, которые ищут работу, помогут ее найти на ярмарке вакансий. Встреча работодателей и безработных пройдет во Дворце культуры машиностроителей 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«На ярмарке можно будет воспользоваться общегородским банком вакансий, встретиться с работодателями, получить консультации по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также пройти консультации специалиста по профориентации и психолога», — сообщается на сайте мэрии. Гостям ярмарки расскажут о программах занятости, выдадут брошюры. Кроме того, все желающие смогут пройти собеседование с менеджерами по персоналу.

URA.RU ранее писало про список самых востребованных профессий в Кургане. На сайте городской администрации написали, что больше всего вакансий открыто на такие профессии, как слесарь, учитель и продавец. Меньше всего востребованы водители.

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Курганцам, которые ищут работу, помогут ее найти на ярмарке вакансий. Встреча работодателей и безработных пройдет во Дворце культуры машиностроителей 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «На ярмарке можно будет воспользоваться общегородским банком вакансий, встретиться с работодателями, получить консультации по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также пройти консультации специалиста по профориентации и психолога», — сообщается на сайте мэрии. Гостям ярмарки расскажут о программах занятости, выдадут брошюры. Кроме того, все желающие смогут пройти собеседование с менеджерами по персоналу. URA.RU ранее писало про список самых востребованных профессий в Кургане. На сайте городской администрации написали, что больше всего вакансий открыто на такие профессии, как слесарь, учитель и продавец. Меньше всего востребованы водители.
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