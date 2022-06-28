В ЯНАО энергетики незаконно обогатились на налоговой

УФНС по ЯНАО три года переплачивало за показание неисправных счетчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Управление федеральной налоговой службы по ЯНАО три года переплачивало за электроэнергию. Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, УФНС по ЯНАО взыскал с АО «Салехардэнерго» около 7 млн рублей за неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами.

«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа установил. Управление Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к акционерному обществу „Салехардэнерго“ о взыскании 9 827 039 рублей 68 копеек, в том числе: неосновательное обогащение в сумме 7 269 067 рублей 03 копейки и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 557 972 рубля 65 копеек» — говорится в сообщении.

Судебное разбирательство длится с ноября 2018 по июнь 2022. За это время было отменено решение суда первой инстанции, которое встало на сторону энергетической компании, после чего стороны конфликта долгое время решали кто именно должен произвести экспертизу. Причиной судебного разбирательства стали три счетчика, которые дублировали показания друг друга из-за неисправности.

«В марте 2018 года АО „Салехардэнерго“ по просьбе налоговой службы проводит экспертизу, где выясняется, что один прибор учета дублирует показания двух других счетчиков. Компания предоставила результаты в управление, после чего ФНС обратилась в суд», — сообщили URA.RU в АО «Салехардэнерго».

Судебная экспертиза показала, что счетчики были неисправны ориентировочно с 2008 года. Как добавили в компании, собственниками приборов является УФНС по ЯНАО, которые должны были следить за их состоянием и показаниями. Также было добавлено, что проверять показания и работу счетчиков должна сетевая компания, которая не исполнила свои обязанности.

Агентство обратилось за комментарием в УФНС по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

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